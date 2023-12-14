"Согласовывали показания?": в деле обвиненному во взятках в ФСБ экс-гаишника новый поворот

В среду, 13 декабря, в суде Самарского района региональной столицы прошло очередное заседание по делу бывшего сотрудника ГАИ Михаила Вовченко. Его обвиняют во взятках теперь уже бывшим работникам УФСБ по Самарской области.

Напомним, сейчас Вовченко судят за то, что, по версии следствия, он платил за покровительство бывшим работникам УФСБ по Самарской области Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. Когда-то эти двое работали в одном кабинете. Гудков был знаком с сотрудником ГИБДД Исабеком Рамазановым. По версии обвинения, Вовченко решил давать взятки правоохранителям, чтоб избежать наказания за незаконную деятельность, связанную с нефтепродуктами, и обратился к Рамазанову.

Далее, по версии следствия, Рамазанов встретился с Гудковым и попросил его помогать Вовченко за взятки. Гудков был не против и поговорил с Горбуновым. В мае 2021 г. Вовченко возле здания на ул. Ленинградской в Самаре передал 1 млн рублей Рамазанову, а тот через Гудкова должен был передать деньги Горбунову. Все вскрылось и последнего заключили в СИЗО-4 в Москве.

Гудков тоже оказался под уголовным делом и первое время сотрудничал со следователями, вероятно, чтоб ему избрали более мягкую меру пресечения. Когда дело оказалось в суде, Гудков отказался от своих показаний.

По версии защиты Вовченко, Гудков в период следствия якобы приходил в СИЗО-1 к Рамазанову со следователем и адвокатом, где они согласовывали показания о взятке, чтоб привести их в соответствие друг с другом. 13 декабря судья Дмитрий Дерунов зачитал ответ из ФСИН: да, действительно, Гудков приходил к Рамазанову в соответствующей компании. Впрочем, о чем был разговор в СИЗО — в письме из ФСИН не указано.

Кстати, в заседание 13 декабря почему-то не явился свидетель по фамилии Антошкин, товарищ Гудкова и Рамазанова. В период следствия он рассказывал, что зимой — весной 2021 года к нему обратился Рамазанов с просьбой занять Гудкову 300 тысяч рублей, а спустя короткое время — еще 100 тысяч рублей. Сроки займа они не обговаривали. Месяца через три деньги ему вернули.

Между тем, Гудкова и Горбунова обвиняют в получении не менее четырех взяток, которые исчисляются миллионами. Их дело должны начать рассматривать во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

Гудков и Горбунов пытались добиться переносе судебного процесса в "родной" регион, но 11 декабря решение о рассмотрении в столице оставил в силе Верховный суд.