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Суды Происшествия

Обвиненного во взятках экс-чекистам арестовали на выходе из суда

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 сентября, суд Самарского района столицы 63 региона не смог продолжить рассмотрение уголовного дела экс-сотрудника ГАИ Михаила Вовченко. Последнего обвиняют во взятках теперь уже бывшим сотрудникам УФСБ по Самарской области.

Заседание судья Дмитрий Дерунов начал. Но сразу объявил, что подсудимый отсутствует, поскольку этапирован в ИВС СИЗО-1.

Напомним, сейчас Вовченко судят за то, что, по версии следствия, он давал взятки бывшим работникам УФСБ по Самарской области по фамилиям Гудков и Горбунов. Когда-то эти двое работали в одном кабинете. И Гудков был знаком с сотрудником ГИБДД Исабеком Рамазановым. По версии обвинения, Вовченко решил давать взятки правоохранителям, чтоб избежать наказания за незаконную деятельность, связанную с нефтепродуктами.

"Вовченко обратился к Рамазанову с просьбой оказать содействие для получения покровительства за 1 млн рублей. Рамазанов согласился", - зачитывал представитель гособвинения на суде 31 августа.

Далее, по версии следствия, Рамазанов встретился с Гудковым и попросил его помогать Вовченко за взятки. Гудков был не против и поговорил с Горбуновым.

В мае 2021 г. Вовченко возле здания на ул. Ленинградской в Самаре передал 1 млн рублей Рамазанову, а тот через Гудкова должен был передать деньги Горбунову.

Как стало известно в суде 28 сентября, уголовное дело о нескольких эпизодах получения крупных взяток в отношении Горбунова сейчас находится в прокуратуре, а сам он - в СИЗО-4 в Москве. Планируется, что по делу Вовченко Горбунова допросят по видеоконференцсвязи. А в ближайшие дни дело самого Горбунова собираются направить на рассмотрение в суд.

Тем временем Вовченко грозят новые обвинения. Задержали его по делу о кражах нефти после выхода с очередного заседания суда. Как отметил адвокат Вовченко, обвинения связаны с событиями 2021 г. и фигурируют в материалах несколько человек. Причем предполагается, что не все они могут находиться в России.

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