Самарская область приглашает стать участником "Большого этнографического экзамена"

С 3 по 12 ноябряво всех регионах России и ряде зарубежных стран пройдёт XI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Министерства культуры РФ, Россотрудничества и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
"Большой этнографический диктант" — это не школьный диктант в привычном смысле, а тест из 30 вопросов об истории, культуре, традициях и быте народов, проживающих в России. На решение отводится 45 минут, максимальный балл — 100. Для участников до 16 лет предусмотрена упрощённая версия из 20 вопросов. Специально подготовиться к диктанту практически невозможно — нужен широкий кругозор. У каждого вопроса будет четыре варианта ответа и, если включить логику, то правильный ответ найдется.
Самарская область традиционно входит в число лидеров по активности участия. В 2025 году регион занял второе место среди субъектов с численностью населения свыше 3 млн человек — диктант написали 179 182 жителя области. Это подтверждает высокий интерес самарцев к этнокультурному многообразию страны.
Принять участие можно очно на специально организованных площадках в регионе или онлайн. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, участники специальной военной операции и представители разных национальностей зададут вопросы в видеоформате — это станет важным акцентом акции.
Результаты "Большого этнографического диктанта" будут подведены 12 декабря 2026 года, в День Конституции Российской Федерации. Каждый участник получит именной сертификат с указанием личных результатов.
Присоединяйтесь к "Большому этнографическому экзамену"! Проверьте свои знания о народах России, поддержите Самарскую область и станьте частью масштабного просветительского проекта.
Подробности на официальных ресурсах акции мирэтно.рф и Дома дружбы народов Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...