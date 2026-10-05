Самарская область приглашает стать участником "Большого этнографического экзамена"

С 3 по 12 ноябряво всех регионах России и ряде зарубежных стран пройдёт XI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Министерства культуры РФ, Россотрудничества и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

"Большой этнографический диктант" — это не школьный диктант в привычном смысле, а тест из 30 вопросов об истории, культуре, традициях и быте народов, проживающих в России. На решение отводится 45 минут, максимальный балл — 100. Для участников до 16 лет предусмотрена упрощённая версия из 20 вопросов. Специально подготовиться к диктанту практически невозможно — нужен широкий кругозор. У каждого вопроса будет четыре варианта ответа и, если включить логику, то правильный ответ найдется.

Самарская область традиционно входит в число лидеров по активности участия. В 2025 году регион занял второе место среди субъектов с численностью населения свыше 3 млн человек — диктант написали 179 182 жителя области. Это подтверждает высокий интерес самарцев к этнокультурному многообразию страны.

Принять участие можно очно на специально организованных площадках в регионе или онлайн. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, участники специальной военной операции и представители разных национальностей зададут вопросы в видеоформате — это станет важным акцентом акции.

Результаты "Большого этнографического диктанта" будут подведены 12 декабря 2026 года, в День Конституции Российской Федерации. Каждый участник получит именной сертификат с указанием личных результатов.

Присоединяйтесь к "Большому этнографическому экзамену"! Проверьте свои знания о народах России, поддержите Самарскую область и станьте частью масштабного просветительского проекта.

Подробности на официальных ресурсах акции мирэтно.рф и Дома дружбы народов Самарской области.