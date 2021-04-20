Концессионер снегоплавильной станции в Самаре получил 5,5 лет колонии за мошенничество

Во вторник, 20 апреля, суд Октябрьского района Самары признал Александра Эстрина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5,5 лет, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, что Эстрин стал победителем торгов по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре. Якобы для строительства объект он попросил деньги - 105 млн. руб. - у своего однокурсника Сергея Плешакова, дав расписки. В 2018 г. Эстрин также попросил у Плешакова денег на взятку в мэрию - 7 млн. В итоге за это мошенничество концессионера приговорили к трем годам лишения свободы условно.
После этого было заведено дело по факту мошенничества на 105 млн руб., приговор по которому был оглашен 20 апреля.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.