Концессионер снегоплавильной станции в Самаре получил 5,5 лет колонии за мошенничество

Во вторник, 20 апреля, суд Октябрьского района Самары признал Александра Эстрина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5,5 лет, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что Эстрин стал победителем торгов по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре. Якобы для строительства объект он попросил деньги - 105 млн. руб. - у своего однокурсника Сергея Плешакова, дав расписки. В 2018 г. Эстрин также попросил у Плешакова денег на взятку в мэрию - 7 млн. В итоге за это мошенничество концессионера приговорили к трем годам лишения свободы условно.

После этого было заведено дело по факту мошенничества на 105 млн руб., приговор по которому был оглашен 20 апреля.