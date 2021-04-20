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Суды Происшествия

Концессионер снегоплавильной станции в Самаре получил 5,5 лет колонии за мошенничество

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 20 апреля, суд Октябрьского района Самары признал Александра Эстрина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5,5 лет, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что Эстрин стал победителем торгов по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре. Якобы для строительства объект он попросил деньги - 105 млн. руб. - у своего однокурсника Сергея Плешакова, дав расписки. В 2018 г. Эстрин также попросил у Плешакова денег на взятку в мэрию - 7 млн. В итоге за это мошенничество концессионера приговорили к трем годам лишения свободы условно.

После этого было заведено дело по факту мошенничества на 105 млн руб., приговор по которому был оглашен 20 апреля. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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