В Самаре заново рассмотрят дело концессионера снегоплавильной станции

Суд Октябрьского района Самары начнет новый процесс по уголовному делу о мошенничестве при строительстве снегоплавильной станции - Александра Эстрина обвинили в похищении 105 млн рублей.

Напомним, в начале 2017 г. был объявлен конкурс на заключение 15-летнего концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре. Построить станцию должны были за шесть месяцев на участке площадью 1,7 гектара. Победителем торгов стало ООО "СПК" Александра Эстрина. В октябре 2017 г. было подписано концессионное соглашение. Однако в конце 2018 г. мэрия расторгла соглашение, так как станция не была построена. По версии следствия, Эстрин и не собирался возводить объект.

"Предполагается, что Эстрин даже не получал разрешение на строительство, а стал собирать деньги со своих знакомых, предлагая стать инвесторами", — рассказывали в прокуратуре Октябрьского района Самары.

Большую часть денег — 105 млн руб. — Эстрин, по версии следствия, взял у своего однокурсника Сергея Плешакова. Причем, Плешакову были даны расписки.



В 2018 г. Эстрин также попросил у Плешакова денег на взятку в мэрию. Тогда инвестор обратился в ФСБ. И после передачи 7 млн рублей Эстрина задержали. Оперативники решили, что эти 7 млн Эстрин хотел просто присвоить. В итоге за это мошенничество концессионера приговорили к трем годам лишения свободы условно.



А вот по факту мошенничества на 105 млн руб. возбудили отдельное уголовное дело. Эстрин вину не признал — сказал, что никаких денег Плешаков ему не отдал.



"Судебный процесс уже завершался, но судью Евгению Леонтьеву перевели на повышение в облсуд. А в нашем деле новый судья — Дмитрий Щеблютов. Поэтому рассмотрение дела начнется заново", — рассказал адвокат Плешакова Марат Рахматуллин.