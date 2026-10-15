Самарский предприниматель Артемий Петров банкротится из-за долга в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области 12 октября признал банкротом 48-летнего самарского предпринимателя Артемия Петрова. Бизнесмен сам инициировал процедуру банкротства заявив о долгах в 976 млн рублей.
Артемий Петров, по данным ИАС Seldon.Basis, в период с 2012 по 2026 г. выступал совладельцем пяти компаний ООО "ВолгаУралСтрой", ООО "Аквастрой ХХI", ООО "ПромСтрой", ООО "МеталлСтрой" и ООО "Агропарк". Ни одна из них не демонстрировала существенных прибылей, а выручка наиболее успешных из них измерялась десятками миллионов.
По данным СМИ, ООО "Аграпарк" было связано с создателем сети "Парк Хаус" Эдуардом Вырыпаевым. Компания владела мясокомбинатом на Заводском шоссе в Самаре и торговой сетью "Сельские просторы".
Изначально Артемий Петров намеревался банкротиться в Москве, где он прописался в апреле 2026 года. Иск он подал в июне этого года. Однако столичный арбитраж перенаправил дело в Арбитражный суд Самарской области, так как бизнесмен с марта 2004 по апрель 2026 г. был зарегистрирован в Самаре в одном из домов по ул. Ново-Вокзальной.
Из чего сложилась задолженность Петрова в материалах арбитража дела не раскрывается.
Суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина, которая продлится до февраля 2027 года.
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... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.