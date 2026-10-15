Самарский предприниматель Артемий Петров банкротится из-за долга в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области 12 октября признал банкротом 48-летнего самарского предпринимателя Артемия Петрова. Бизнесмен сам инициировал процедуру банкротства заявив о долгах в 976 млн рублей.

Артемий Петров, по данным ИАС Seldon.Basis, в период с 2012 по 2026 г. выступал совладельцем пяти компаний ООО "ВолгаУралСтрой", ООО "Аквастрой ХХI", ООО "ПромСтрой", ООО "МеталлСтрой" и ООО "Агропарк". Ни одна из них не демонстрировала существенных прибылей, а выручка наиболее успешных из них измерялась десятками миллионов.

По данным СМИ, ООО "Аграпарк" было связано с создателем сети "Парк Хаус" Эдуардом Вырыпаевым. Компания владела мясокомбинатом на Заводском шоссе в Самаре и торговой сетью "Сельские просторы".

Изначально Артемий Петров намеревался банкротиться в Москве, где он прописался в апреле 2026 года. Иск он подал в июне этого года. Однако столичный арбитраж перенаправил дело в Арбитражный суд Самарской области, так как бизнесмен с марта 2004 по апрель 2026 г. был зарегистрирован в Самаре в одном из домов по ул. Ново-Вокзальной.

Из чего сложилась задолженность Петрова в материалах арбитража дела не раскрывается.

Суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина, которая продлится до февраля 2027 года.