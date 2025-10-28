Прокуратура отсудила у семьи Купцовых участок в Кинельском районе

Семья Владимира Купцова (депутата Самарской губернской думы, бывшего Главного федерального инспектора по Самарской области, основателя строительной ГК "Уран", а ныне главы регионального представительства "Ростеха") лишилась крупного земельного участка в Кинельском районе.

Возвращения в муниципальную собственность участка площадью 48,3 га, расположенного около с. Бобровка, добилась Кинельская межрайонная прокуратура. Решение по иску было вынесено 24 октября.

Прокуратура установила, что в 2016 г. эти участки были предоставлены в аренду одному из крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2020 г. глава КФХ передал эти участки на правах субаренды ООО "Степь", которое возвело на них левады — огороженные участки пастбища. А уже наличие строений послужило основанием для приобретения близкой родственницей учредителя юридического лица права собственности на участки на льготных основаниях.

"Вопреки требованиям закона муниципалитет не проводил конкурсные процедуры при отчуждении земли. При этом ООО "Степь" исключительным правом на приобретение участка без торгов не обладало", — сообщает областная прокуратура.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земельных участков. Ответчиками выступали Галина Купцова, ООО "Степь" и администрация района. В итоге договоры купли-продажи были признаны судом недействительными, право собственности на земельные участки возвращено муниципалитету.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Степь" было создано в 2013 году. Компания, которая специализируется на разведении овец и коз, зарегистрирована по адресу: Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кооперативная, 151. Уставный капитал 10 тыс. рублей. С 2014 г. по 2022 г. учредителями компании (в разные периоды единолично или в соучредительстве) выступали Антонина Купцова, Максим Купцов и Владимир Купцов. С ноября 2022 г. единственным учредителем компании стал Эмиль Батршин. А в июне 2025 г. было принято решение о предстоящей ликвидации юрлица в связи с решением учредителей. Наиболее эффективной компания была в 2019–2020 гг., когда выручка составляла 39,7 млн руб. и 49,4 млн руб. при чистой прибыли 36 млн и 21,4 млн рублей. С 2024 г. "Степь" показывает нулевые выручку и прибыль.

Отметим, что ранее Максим Купцов — сын Владимира Купцова, опосредованно уже фигурировал в громком разбирательстве вокруг земель на о. Проран. В 2024 г. был вынесен приговор по уголовному делу о хищении 40 га на острове — они оказались выведены через ООО "Эра", совладельцем которого является Максим Купцов.

Как сообщал тогда Александр Хинштейн (на то время депутат Госдумы. — Прим. Волга Ньюс), в 2014–2016 гг. участки в городской зоне отдыха были выведены через рейдерскую схему в пользу "Эры", чьим соучредителем в то время был Иван Ефанов — сын бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Сделки легализовались через 11-й апелляционный арбитражный суд, которым тогда руководил Ефанов-старший. При рыночной цене в 4 млрд руб. земля досталась "Эре" в 100 раз дешевле, за 46,5 млн рублей.

Ситуация с землей на Проране оказалась в центре внимания Александра Хинштейна и правоохранителей после публикации объявления о продаже 10 га земли на острове за 1 млрд рублей. При этом искали покупателя именно на землю, принадлежавшую Купцовым и связанным с ними лицам.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве в итоге стали экс-директора фирмы "Эра" Олег Купцов и Сергей Кузин, а также экс-начальник отдела Самарского БТИ Андрей Зуев. В июле 2024 г. Самарский районный суд прекратил уголовное преследование за истечением срока давности. При этом сами обвиняемые признали вину, согласившись с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям. Впоследствии постройки, находившиеся на этом участке, в том числе дом Ефанова-старшего, были снесены.

Максим Купцов также выступает ответчиком по иску природоохранной прокуратуры по другом участку на Проране. Ведомство пытается добиться сноса коттеджного поселка, построенного компанией "Фобос" на берегу протоки Воложка. Пока две инстанции прокуратуре отказали.