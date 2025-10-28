16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области прогнозируют рост средней зарплаты до 100 тысяч рублей Прокуратура отсудила у семьи Купцовых участок в Кинельском районе Продление метро в Самаре включили в число приоритетных проектов ГАП "Ресурс" приобрела активы Обшаровской птицефабрики В Самарской области построят сеть крематориев

Экономика и бизнес

Прокуратура отсудила у семьи Купцовых участок в Кинельском районе

КИНЕЛЬ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 548
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Семья Владимира Купцова (депутата Самарской губернской думы, бывшего Главного федерального инспектора по Самарской области, основателя строительной ГК "Уран", а ныне главы регионального представительства "Ростеха") лишилась крупного земельного участка в Кинельском районе.

Фото: Прокуратура Самарской области

Возвращения в муниципальную собственность участка площадью 48,3 га, расположенного около с. Бобровка, добилась Кинельская межрайонная прокуратура. Решение по иску было вынесено 24 октября.

Прокуратура установила, что в 2016 г. эти участки были предоставлены в аренду одному из крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2020 г. глава КФХ передал эти участки на правах субаренды ООО "Степь", которое возвело на них левады — огороженные участки пастбища. А уже наличие строений послужило основанием для приобретения близкой родственницей учредителя юридического лица права собственности на участки на льготных основаниях.

"Вопреки требованиям закона муниципалитет не проводил конкурсные процедуры при отчуждении земли. При этом ООО "Степь" исключительным правом на приобретение участка без торгов не обладало", — сообщает областная прокуратура.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земельных участков. Ответчиками выступали Галина Купцова, ООО "Степь" и администрация района. В итоге договоры купли-продажи были признаны судом недействительными, право собственности на земельные участки возвращено муниципалитету.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Степь" было создано в 2013 году. Компания, которая специализируется на разведении овец и коз, зарегистрирована по адресу: Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кооперативная, 151. Уставный капитал 10 тыс. рублей. С 2014 г. по 2022 г. учредителями компании (в разные периоды единолично или в соучредительстве) выступали Антонина Купцова, Максим Купцов и Владимир Купцов. С ноября 2022 г. единственным учредителем компании стал Эмиль Батршин. А в июне 2025 г. было принято решение о предстоящей ликвидации юрлица в связи с решением учредителей. Наиболее эффективной компания была в 2019–2020 гг., когда выручка составляла 39,7 млн руб. и 49,4 млн руб. при чистой прибыли 36 млн и 21,4 млн рублей. С 2024 г. "Степь" показывает нулевые выручку и прибыль.

Отметим, что ранее Максим Купцов — сын Владимира Купцова, опосредованно уже фигурировал в громком разбирательстве вокруг земель на о. Проран. В 2024 г. был вынесен приговор по уголовному делу о хищении 40 га на острове — они оказались выведены через ООО "Эра", совладельцем которого является Максим Купцов.

Как сообщал тогда Александр Хинштейн (на то время депутат Госдумы. — Прим. Волга Ньюс), в 2014–2016 гг. участки в городской зоне отдыха были выведены через рейдерскую схему в пользу "Эры", чьим соучредителем в то время был Иван Ефанов — сын бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Сделки легализовались через 11-й апелляционный арбитражный суд, которым тогда руководил Ефанов-старший. При рыночной цене в 4 млрд руб. земля досталась "Эре" в 100 раз дешевле, за 46,5 млн рублей.

Ситуация с землей на Проране оказалась в центре внимания Александра Хинштейна и правоохранителей после публикации объявления о продаже 10 га земли на острове за 1 млрд рублей. При этом искали покупателя именно на землю, принадлежавшую Купцовым и связанным с ними лицам.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве в итоге стали экс-директора фирмы "Эра" Олег Купцов и Сергей Кузин, а также экс-начальник отдела Самарского БТИ Андрей Зуев. В июле 2024 г. Самарский районный суд прекратил уголовное преследование за истечением срока давности. При этом сами обвиняемые признали вину, согласившись с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям. Впоследствии постройки, находившиеся на этом участке, в том числе дом Ефанова-старшего, были снесены.

Максим Купцов также выступает ответчиком по иску природоохранной прокуратуры по другом участку на Проране. Ведомство пытается добиться сноса коттеджного поселка, построенного компанией "Фобос" на берегу протоки Воложка. Пока две инстанции прокуратуре отказали.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2