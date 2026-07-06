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Спорт

В Самарской области стартует видеоконкурс ко Дню физкультурника

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство спорта Самарской области приглашает жителей региона, разделяющих идеи здорового образа жизни, принять участие в областном видеоконкурсе "Формула энергии 63", посвященном Дню физкультурника в 2026 году.

Фото: минспорт Самарской области

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы "Спорт России" с целью пропаганды здорового образа жизни и поиска нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на человека с целью привлечения внимания к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

К участию в конкурсе допускаются все желающие жители Самарской области без ограничения по полу и возрасту. Участники конкурса должны записать короткое вертикальное видео с креативным выполнением упражнений утренней зарядки. На видео может быть как один участник, так и целая семья, спортивная команда или трудовой коллектив.

Готовое видео длительностью не более 30 секунд нужно загрузить во "Вконтакте" с хэштегом #формулаэнергии63 и упоминанием @minsport63, а затем отправить видео, ссылку на клип и контактный номер телефона на почту formulaofenergy63@mail.ru.

Подробные условия конкурса — на сайте samaraoblsport.ru и в соцсетях министерства спорта Самарской области.

Заявки на конкурс принимаются с 6 июля по 2 августа. Среди присланных видео конкурсная комиссия определит 10 победителей. Итоги будут подведены до 8 августа.

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