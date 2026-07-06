В Самарской области стартует видеоконкурс ко Дню физкультурника

Министерство спорта Самарской области приглашает жителей региона, разделяющих идеи здорового образа жизни, принять участие в областном видеоконкурсе "Формула энергии 63", посвященном Дню физкультурника в 2026 году.
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы "Спорт России" с целью пропаганды здорового образа жизни и поиска нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на человека с целью привлечения внимания к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
К участию в конкурсе допускаются все желающие жители Самарской области без ограничения по полу и возрасту. Участники конкурса должны записать короткое вертикальное видео с креативным выполнением упражнений утренней зарядки. На видео может быть как один участник, так и целая семья, спортивная команда или трудовой коллектив.
Готовое видео длительностью не более 30 секунд нужно загрузить во "Вконтакте" с хэштегом #формулаэнергии63 и упоминанием @minsport63, а затем отправить видео, ссылку на клип и контактный номер телефона на почту formulaofenergy63@mail.ru.
Подробные условия конкурса — на сайте samaraoblsport.ru и в соцсетях министерства спорта Самарской области.
Заявки на конкурс принимаются с 6 июля по 2 августа. Среди присланных видео конкурсная комиссия определит 10 победителей. Итоги будут подведены до 8 августа.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.