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Спорт

На стадионе "Динамо" в Самаре завершился первый этап реконструкции

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стадионе "Динамо" в Самаре завершился первый этап реконструкции. Об этом в своем канале написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

При финансовой поддержке банка ВТБ здесь обновили футбольное поле, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта. Также обновлены сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, проведена модернизация универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта - баскетбола, волейбола и других дисциплин.

Следующим этапом станет реконструкция стрелкового тира. Проект предусматривает обновление стрелковой галереи с дистанцией стрельбы до 50 метров, установку современных систем освещения, электроснабжения, отопления, вентиляции и автоматизированного оборудования. В тире появятся новые мишенные комплексы с дистанционным управлением и видеоконтролем. Завершение этих работ ожидается в первом квартале 2027 года.

"Отмечу, для Самарской области важно, что ВТБ участвует не только в экономических проектах, но и в развитии социальной инфраструктуры, поддержке спорта и создании комфортной среды для жителей региона.

Реконструкция спорткомплекса "Динамо" - значимый проект для Самары. Это исторический спортивный объект, который на протяжении десятилетий был частью городской жизни и связан с важными страницами спортивной истории региона. Здесь проходили знаковые соревнования, тренировались поколения спортсменов.

Сегодня наша задача - сохранить это наследие и одновременно создать современные условия для занятий спортом, чтобы комплекс вновь стал одной из ключевых площадок для жителей города", - написал губернатор.

Напомним, реконструкция одного из старейших стадионов Самары стартовала в сентябре 2025 года. 

 

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