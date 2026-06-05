17 управленцев Самарской области вышли в финал конкурса "Лидеры России. Команда"

280 сильнейших управленческих команд страны вышли в финал конкурса "Лидеры России. Команда" - флагманского проекта Президентской платформы "Россия - страна возможностей". В их числе 17 управленцев из Самарской области. Напомним, финальные мероприятия конкурса "Лидеры России. Команда" пройдут 9-13 июня в Мастерской управления "Сенеж", итоги будут подведены 14 июня.

Результаты онлайн-полуфиналов конкурса "Лидеры России. Команда" подвел генеральный директор Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. В рамках Петербургского международного экономического форума он отметил основные тенденции в облике современного сильного управленца и рассказал, кто вышел в финал проекта в этом сезоне: "В финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, объединенные в 280 команд. С каждым новым сезоном мы видим тенденцию - опыт "молодеет": в конкурс приходят руководители с большим управленческим и личным бэкграундом, притом что это человек среднего или даже молодого возраста. В среднем наш финалист - это управленец в возрасте от 35 до 44 лет, находящийся на пике своей профессиональной формы. Обращу внимание, что каждый четвертый финалист - это молодой управленец от 25 до 34 лет, есть и такие, кто моложе 25 лет, и это 27 финалистов! Если на этапе регистрации в конкурс приходят участники с разным уровнем управленческого опыта, то финал конкурса объединяет прежде всего тех, кто давно (в среднем 10 лет) и результативно управляет людьми, проектами или организациями Более 80% финалистов - это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное - коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы".

Самарскую область в финале конкурса "Лидеры России. Команда" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" представляют 17 управленцев: восемь участников категории "Управленческие команды корпораций", пять участников в категории "Государственные управленческие команды", четыре участника в категории "Сборные управленческие команды". Среди участников - представители правительства Самарской области, а также компаний в сфере промышленности, спорта, информационных технологий. Всего на участие в шестом сезоне конкурса "Лидеры России. Команда" было подано 1487 заявок от жителей Самарской области.

Участники финала в основном занимают руководящие позиции различного уровня - от начальников отделов до первых лиц организаций. Среди них есть руководители организаций и их заместители, руководители крупных подразделений, каждый девятый финалист - топ-менеджер или собственник бизнеса. К финалу чаще всего приходят конкурсанты в пик активной фазы карьеры с опытом от пяти до 15 лет, их около трети - 31%. Еще 15% составляют управленцы высокой квалификации с долгосрочным опытом от 10 до 15 лет, а 84 финалиста демонстрируют особо длительный стаж - более 20 лет. А каждый пятый финалист - это начинающий управленец с опытом от двух до пяти лет.

Глава Президентской платформы "Россия - страна возможностей" отметил, что анализ данных отдельных участников позволил выявить четыре основных типажа управленческих команд, приглашенных в финал конкурса "Лидеры России": "Во-первых, это так называемые "Линейные управленцы", которые состоят из руководителей среднего управленческого звена - в таких командах, кстати, преобладают женщины-лидеры от 35 лет. Это команды, обеспечивающие повседневную операционную работу. Второй тип команд мы условно назвали "Экспертные менеджеры", это коллективы высокоуровневых специалистов, обладающих глубокими отраслевыми знаниями и опытом экспертизы. Здесь преобладают опытные управленцы-мужчины от 45 до 54 лет. Эти коллективы чаще встречаются в категории "Государственные управленческие команды". Существенна доля молодых команд - это "Кадровый резерв", в составе которых молодые участники от 25 до 35 лет. Среди них есть и начинающие управленцы, и заместители руководителей организаций. А самый распространенный тип команды, который мы выявили, - "Опытные администраторы". Это профессиональные команды, в составе которых руководители уровня директоров департаментов организаций и другие позиции высокого административного уровня. Взаимоотношения внутри таких команд строятся по административно-линейной модели. Таких команд больше всего в категориях "Сборных" и "Управленческих команд организаций".

Финал шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда" объединит управленцев из самых разных секторов экономики, преимущественно из индустриальных отраслей и сферы государственного управления. Высокая доля ИТ и финансовой отрасли отражает современные тренды цифровизации управления. Весомо участие и представителей сферы строительства (7%), образования (6%), электроэнергетики (6%).

Несмотря на то что во флагманском проекте Президентской платформы "Россия - страна возможностей" традиционно большинство участников представляют Центральную Россию, географический охват остается достаточно широким и на этапе выхода в финал. Финалисты представляют 70 регионов всех федеральных округов России.

Итоговые состязания команд-финалистов проекта пройдут 9-14 июня. В рамках финала участникам каждой категории будет предложено выполнить несколько заданий, которые связаны с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов, управлением социально значимыми проектами и др. Эффективность работы команды будет оцениваться по достигнутому в каждой задаче результату.

Всего участниками шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда" стали более 75 тыс. руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 г. по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" и национального проекта "Молодежь и дети".