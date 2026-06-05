17 управленцев Самарской области вышли в финал конкурса "Лидеры России. Команда"

280 сильнейших управленческих команд страны вышли в финал конкурса "Лидеры России. Команда" - флагманского проекта Президентской платформы "Россия - страна возможностей". В их числе 17 управленцев из Самарской области. Напомним, финальные мероприятия конкурса "Лидеры России. Команда" пройдут 9-13 июня в Мастерской управления "Сенеж", итоги будут подведены 14 июня.
Результаты онлайн-полуфиналов конкурса "Лидеры России. Команда" подвел генеральный директор Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. В рамках Петербургского международного экономического форума он отметил основные тенденции в облике современного сильного управленца и рассказал, кто вышел в финал проекта в этом сезоне: "В финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, объединенные в 280 команд. С каждым новым сезоном мы видим тенденцию - опыт "молодеет": в конкурс приходят руководители с большим управленческим и личным бэкграундом, притом что это человек среднего или даже молодого возраста. В среднем наш финалист - это управленец в возрасте от 35 до 44 лет, находящийся на пике своей профессиональной формы. Обращу внимание, что каждый четвертый финалист - это молодой управленец от 25 до 34 лет, есть и такие, кто моложе 25 лет, и это 27 финалистов! Если на этапе регистрации в конкурс приходят участники с разным уровнем управленческого опыта, то финал конкурса объединяет прежде всего тех, кто давно (в среднем 10 лет) и результативно управляет людьми, проектами или организациями Более 80% финалистов - это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное - коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы".
Самарскую область в финале конкурса "Лидеры России. Команда" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" представляют 17 управленцев: восемь участников категории "Управленческие команды корпораций", пять участников в категории "Государственные управленческие команды", четыре участника в категории "Сборные управленческие команды". Среди участников - представители правительства Самарской области, а также компаний в сфере промышленности, спорта, информационных технологий. Всего на участие в шестом сезоне конкурса "Лидеры России. Команда" было подано 1487 заявок от жителей Самарской области.
Участники финала в основном занимают руководящие позиции различного уровня - от начальников отделов до первых лиц организаций. Среди них есть руководители организаций и их заместители, руководители крупных подразделений, каждый девятый финалист - топ-менеджер или собственник бизнеса. К финалу чаще всего приходят конкурсанты в пик активной фазы карьеры с опытом от пяти до 15 лет, их около трети - 31%. Еще 15% составляют управленцы высокой квалификации с долгосрочным опытом от 10 до 15 лет, а 84 финалиста демонстрируют особо длительный стаж - более 20 лет. А каждый пятый финалист - это начинающий управленец с опытом от двух до пяти лет.
Глава Президентской платформы "Россия - страна возможностей" отметил, что анализ данных отдельных участников позволил выявить четыре основных типажа управленческих команд, приглашенных в финал конкурса "Лидеры России": "Во-первых, это так называемые "Линейные управленцы", которые состоят из руководителей среднего управленческого звена - в таких командах, кстати, преобладают женщины-лидеры от 35 лет. Это команды, обеспечивающие повседневную операционную работу. Второй тип команд мы условно назвали "Экспертные менеджеры", это коллективы высокоуровневых специалистов, обладающих глубокими отраслевыми знаниями и опытом экспертизы. Здесь преобладают опытные управленцы-мужчины от 45 до 54 лет. Эти коллективы чаще встречаются в категории "Государственные управленческие команды". Существенна доля молодых команд - это "Кадровый резерв", в составе которых молодые участники от 25 до 35 лет. Среди них есть и начинающие управленцы, и заместители руководителей организаций. А самый распространенный тип команды, который мы выявили, - "Опытные администраторы". Это профессиональные команды, в составе которых руководители уровня директоров департаментов организаций и другие позиции высокого административного уровня. Взаимоотношения внутри таких команд строятся по административно-линейной модели. Таких команд больше всего в категориях "Сборных" и "Управленческих команд организаций".
Финал шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда" объединит управленцев из самых разных секторов экономики, преимущественно из индустриальных отраслей и сферы государственного управления. Высокая доля ИТ и финансовой отрасли отражает современные тренды цифровизации управления. Весомо участие и представителей сферы строительства (7%), образования (6%), электроэнергетики (6%).
Несмотря на то что во флагманском проекте Президентской платформы "Россия - страна возможностей" традиционно большинство участников представляют Центральную Россию, географический охват остается достаточно широким и на этапе выхода в финал. Финалисты представляют 70 регионов всех федеральных округов России.
Итоговые состязания команд-финалистов проекта пройдут 9-14 июня. В рамках финала участникам каждой категории будет предложено выполнить несколько заданий, которые связаны с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов, управлением социально значимыми проектами и др. Эффективность работы команды будет оцениваться по достигнутому в каждой задаче результату.
Всего участниками шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда" стали более 75 тыс. руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 г. по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" и национального проекта "Молодежь и дети".
Президентская платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку (независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос) получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже восемь лет. За это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов - от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия - страна возможностей" создана - Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия - страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.