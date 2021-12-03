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Экология Общество

Экологическая катастрофа: самарцы рискуют получить в пользование участок с "начинкой" из битума

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце ноября в Самаре прошли очередные публичные слушания, связанные с проектом межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами. В центре внимания оказался участок в границах ул. Советской Армии, проспекта Карла Маркса, ул. Гастелло, Московского шоссе.

Фото: фото предоставлено спикером

Слушания проходили в будний день в рабочие часы, поэтому их смогли посетить всего 13 жителей. Но все они единогласно высказались против межевания указанной территории. По крайней мере, до тех пор, пока не будет проведена ее рекультивация: земельный участок, который после межевания отойдет к ТСЖ "Стара-Загора 52", загрязнен пожаро- и взрывоопасными битумными отходами, к тому же расположен рядом с трансформаторной подстанцией.

С экологической проблемой жильцы десятиэтажки по ул. Стара-Загора, 52 столкнулись еще в 2003 г., когда дом был сдан и заселен.

"В 70-е годы, или даже раньше, на этом месте был асфальтовый завод. Но город разрастался и завод перевезли в район Новосемейкино. На участке остались битумные отходы, которые во время функционирования завода сбрасывали в большие ямы. Территорию должны были рекультивировать, но этого не произошло, ее просто присыпали грунтом", — рассказывает председатель ТСЖ "Стара-Загора 52" Виктор Наумов.

Во время стройки многоэтажки на ул. Стара-Загора, 52 пустырь с "начинкой" из битума вновь присыпали. Однако, спустя какое-то время, он стал вытекать.

"Битумные родники начинают выходить из-под земли каждый год с приходом жары, — продолжает председатель ТСЖ. — Неоднократно там утопали животные, застревали люди. Несколько лет назад, когда начали строить футбольное поле при ПГУТИ, произошел большой обвал земли. Обвалившийся грунт вновь вывезли на пустырь, попытавшись в очередной раз "присыпать" проблему. Уровень земли подняли на 50-60 см. Этот пласт давит на битум, который сочится рекой во двор".

По словам Виктора Наумова, об экологической проблеме жильцов МКД власти осведомлены. Однако решать ее не торопятся.

"У меня есть папка, там 90 страниц переписки с различными инстанциями: Росприроднадзором, минлесхозом, департаментом благоустройства и экологии. Все, вплоть до высокопоставленных лиц, знают про эту ситуацию. Но действий не предпринимают. Межевание подразумевает, что территория с битумом будет закреплена за ТСЖ. Но в таком виде, конечно, мы не хотим ее принимать. Между тем, чиновники отвечают: "При чем здесь межевание территории и ее загрязнение?", — сетует спикер.

Жильцы опасаются: в случае, если в процессе межевания территория с битумом окажется закреплена за ТСЖ, товарищество должно будет решать экологическую проблему своими силами и средствами. Которых у жителей нет.

По итогам публичных слушаний администрация Октябрьского района рекомендовала учесть поступившие предложения и замечания при принятии решения, но пока вопрос остается открытым.

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