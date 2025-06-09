В Клиниках СамГМУ провели операцию по восстановлению лица молодой женщине, пострадавшей в ДТП

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета провели операцию по восстановлению лица молодой женщине, пострадавшей в серьезной автомобильной катастрофе, сообщает пресс-служба СамГМУ. В результате ДТП она потеряла мужа и едва не погибла сама. После того, как угроза жизни миновала, остались серьезные последствия, выраженные в деформации средней и нижней зоны лица.

По словам заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, члена-корреспондента РАН, д. м. н., профессора Ивана Байрикова, нейрохирурги сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, однако внимание к челюстно-лицевой области было упущено.

"Когда речь идет о спасении жизни, проблемы челюстно-лицевой области, уходят на второй план. И это закономерно. Но если бы мы смогли провести операцию раньше, таких сильных деформаций можно было бы избежать", — комментирует Иван Байриков.

После выписки из нейрохирургии пациентка находилась на амбулаторном наблюдении и за этот период отломки костей челюсти срослись неправильно. И только спустя год после аварии пациентка обратилась в клинику СамГМУ, где ей предложили провести реконструкцию лица с использованием индивидуальных эндопротезов.

Операция длилась более двух часов и проводилась с использованием современных технологий, включая 3D-моделирование. В предоперационном периоде была создана 3D-модель, что позволило точно спланировать все этапы вмешательства и спрогнозировать результат. "Мой ученик Антон Королев, и другие коллеги проделали большую работу, чтобы методики моделирования и планирования операций были адаптированы к нашей ситуации. Это позволило нам не только повысить точность вмешательства, но и оптимизировать время операции", — отметил Иван Байриков.

Для восстановления контуров лица и жевательных функций была использована титановая конструкция для фиксации и индивидуальный эндопротез, произведенный в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

После операции пациентка продолжает проходить лечение, включая установку дентальных имплантатов, которые также изготовлены в СамГМУ по индивидуальным параметрам.

"Мы разработали и изготовили индивидуальную челюстную конструкцию, учитывающую анатомические особенности пациентки. Также мы изготовили зубной ряд для последующего протезирования. Клинический случай действительно сложный, но у нашей команды на сегодняшний день есть все необходимые компетенции и опыт для успешного решения подобных задач, — прокомментировал директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д. м. н. Андрей Николаенко — СамГМУ продолжают активно развивать свои возможности в области челюстно-лицевой хирургии и других направлений, внедряя новые технологии и подходы для помощи пациентам с травмами и деформациями. Этот случай стал ярким примером того, как современные медицинские технологии и мультидисциплинарный подход могут помочь людям восстановить не только физическое здоровье, но и качество жизни".

Прежде, чем попасть на лечение в Клиники СамГМУ женщина консультировалась со специалистами ведущих центров в Москве и Санкт-Петербурге. "Мне сказали: у вас в Самаре есть центр челюстно-лицевой хирургии, где берутся за лечение таких проблем. Обратитесь туда и сэкономите средства на переезды, проживание и прочее. Так я оказалась в Клиниках СамГМУ, чему очень рада", — отмечает пациентка.

В настоящий момент она готовится к следующим этапам лечения по установке зубного ряда и полному восстановлению функций жевания.