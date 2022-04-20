Военнослужащие из Сызрани, попавшие в плен на Украине, вернулись на родину

Четверо военнослужащих из Сызрани, находившихся в плену на территории Украины, вернулись в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова в своем телеграм-канале в среду, 20 апреля.

"Я как уполномоченный по правам человека ежедневно была на связи с семьями солдат. Родные поблагодарили Министерство обороны РФ и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, при участии которой самарские военнослужащие были включены в списки на обмен военнопленными и в настоящее время проходят реабилитацию в госпитале", - сообщила омбудсмен.

Напомним, 10 апреля губернатор Дмитрий Азаров навестил в военном госпитале Минобороны России на ул. Невской в Самаре бойцов, получивших ранения в ходе специальной военной операции на Украине.