Дмитрий Азаров навестил в госпитале раненых военных

Губернатор Дмитрий Азаров побывал в военном госпитале Минобороны России на ул. Невской в Самаре. Он навестил бойцов, получивших ранения в ходе специальной военной операции на Украине.

Вместе с главой региона с участниками спецоперации встретились первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин.

Глава региона пообщался с ранеными военнослужащими и высказал им слова благодарности за проявленное мужество и патриотизм.

"Спасибо вам за то, что защищаете родину. Вы сражаетесь там, чтобы здесь, на российской земле, был мир, — обратился к бойцам губернатор. — Сегодня все мы видим небывалую консолидацию в обществе и поддержку Вооруженных Сил России. Уверен, что слова благодарности вы еще не раз будете слышать, и это по праву. Желаю вам скорейшего выздоровления. А когда поправитесь, приезжайте на нашу красивую самарскую землю, на Волгу".

Военный госпиталь в Самаре, где сейчас проходят лечение участники специальной операции, является одним из старейших лечебных учреждений Поволжья. Его возникновение относят к 15 июля 1869 г., когда при Самарской больнице (сегодня это городская клиническая больница № 1 им. Н.Н. Пирогова), было открыто отделение для воинских чинов на 50 коек под названием Самарский местный лазарет. В госпитале получали лечение раненые и больные военнослужащие всех войн и локальных конфликтов, начиная с русско-японской войны и заканчивая чеченскими конфликтами. Более 24 тыс. раненых и больных проходили здесь лечение в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня врачи военного госпиталя продолжают оказывать медицинскую помощь, поднимать раненых на ноги. Работают профессионально и четко, используя весь свой опыт и современные медицинские технологии. Все поступившие в госпиталь участники специальной военной операции после лечения и реабилитации смогут полностью восстановиться.

Губернатор поблагодарил врачей военного госпиталя за такую высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь бойцам.

"По палатам прошли — у всех парней планируется полное выздоровление. Это говорит и о том, что и там, на месте, все необходимые меры принимаются, люди работают профессионально, несмотря на угрозу собственной жизни, и здесь также помощь оказывается на высоком уровне. И самое главное, что наши военные врачи к этому готовы, и все ребята, которые поступают, имеют все шансы на полное восстановление. Спасибо вам огромное за заботу, уход, за то, что есть возможность у ребят полностью восстановиться", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

После общения с бойцами губернатор и начальник госпиталя осмотрели территорию и обсудили вопросы развития лечебного учреждения. Также губернатор и председатель правительства региона в Храме-часовне Николая Чудотворца, построенной в 1908 г. на территории госпиталя, помолились за здравие воинов — участников специальной военной операции и упокой погибших бойцов.