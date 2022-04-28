Военнослужащий из Самары попал в плен на Украине

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Родственники военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной операции на Украине — из Самары, поселков Рощинский и Кряж, обратились к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Они сообщили, что их близкие не выходят на связь и просят оказать содействие в установлении местонахождения военнослужащих.