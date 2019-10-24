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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из Волги у Тольятти спасатели извлекли автомобиль с телом женщины

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, тольяттинские спасатели извлекли из Волги машину с телом женщины внутри, сообщил директор МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев

По его словам, в десятом часу утра поступил вызов из службы «112», куда некий свидетель сообщил, что увидел контуры автомобиля под водой у клуба моржей на набережной Автозаводского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили под водой автомобиль Lada Granta и с помощью водолазного снаряжения и лебедки эвакуировали его на сушу.

В салоне автомобиля на водительском сиденье было обнаружено тело женщины в возрасте около 31 года.

Подробности происшествия предстоит выяснить правоохранителям, которые прибыли на место событий.

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