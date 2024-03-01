СК проверит жалобу на угрозы адвоката детям

В СУ СКР по Самарской области обратилась Светлана М. В заявлении (копия есть в распоряжении редакции) она пожаловалась на угрозы со стороны одного из адвокатов.

Как рассказывает Светлана, история началась еще 1 апреля 2023 года. В тот день мальчишки и девчонки 14, 15 и 17 лет дома отмечали день рождения общего друга. Два мальчика вышли к подъезду. В это время у подъезда сидели "газелисты" и якобы выпивали. По словам мальчиков, мужчины стали "докапываться", в итоге завязалась потасовка. Это увидели остальные ребята из окна и тоже вышли к подъезду. Дальше парень, на которого нападали изначально, убежал в дом. А другого мальчика мужчины схватили, начали размахивать пистолетом и кричать, что не отпустят, пока их друг не спустится. В итоге все разошлись, но через некоторое время к Светлане, чей сын был на том дне рождения, пришли домой правоохранители. Они сообщили, что один из "газелистов" написал заявление о нападении. Родители ребят, в свою очередь, написали заявление об угрозах пистолетом. Дальше якобы активных действий не было. Но в ноябре 2023 г. Светлане позвонил адвокат "газелиста"-заявителя и предложил встретиться. Светлана говорит - думала, тот хочет извиниться и согласилась на встречу. Она поехала в офис коллегии адвокатов.

"В кабинете юрист попросил убрать мобильные телефоны, забрал у меня мой мобильный телефон и вынес его за пределы кабинета. Вернувшись в кабинет, он абсолютно в грубой и хамской форме, на повышенных тонах стал утверждать, выдавая за правду, что мой сын избил человека, и спрашивал, знаю ли я об этом. Я ответила, что мой сын никого не избивал, а, наоборот, вместе с другими ребятами разнимал драку. После этого адвокат в прежней манере с вопросом "ты уверена в этом?" стал также утвердительно громко говорить, что мой сын в числе первых участвовал в избиении и что его опознали по характерной восточной внешности! Такие заявления меня буквально поразили, на что я ему сказала: "Игорь, на протяжении не менее чем 10 лет мы с тобой соседи в многоквартирном доме, и ты ни один раз видел моего сына - он светловолосый и абсолютно славянской внешности! Ты что такое говоришь?!" - указывает в жалобе Светлана.

Согласно жалобе, дальше юрист якобы стал угрожать коррупционными связями в Новокуйбышевске.

"Он заявил, что коли разговор у нас не получается, то это печально для нас, так как у парня (имея в виду моего сына) будет судимость. Юрист требовал, чтобы мой сын признался в избиении, а также чтобы мы забрали из полиции Новокуйбышевска заявление о том, что потерпевший угрожал моему сыну пистолетом, и тогда он, адвокат, скажет, какой положительный исход будет для нас и моего сына", - сообщает женщина в жалобе в Следственный комитет.

По данным, указанным в жалобе, якобы юрист добавил, что никто "не трогал" бы мальчиков, если бы муж Светланы не упоминал фамилию некоего Плужнова. Сама Светлана говорит, что даже не знала, кто такой Плужнов. Встреча закончилась обещанием юриста, что у ее сына "будет судимость".

В итоге, как рассказывает Светлана, после этой странной встречи с адвокатом "потерпевший" действительно изменил показания и стал указывать, что ее сын якобы тоже бил мужчину. При этом якобы следователь не стал заносить в протокол, что мальчику угрожали пистолетом. Родители оспаривают и показания "газелиста".

"Согласно показаниям потерпевшего, несовершеннолетние избивали его, нанося множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Однако подобные показания потерпевшего являются ложными и не соответствуют действительности, поскольку не соотносятся с объективным доказательством - заключением эксперта № 10-11э/310Н, согласно выводам которого, у потерпевшего установлены повреждения в виде кровоподтеков под левым глазом (1) и в затылочной области справа (1), ссадины (1), что может свидетельствовать об их образовании в результате не более трех травмирующих воздействий", - указано в одной из жалоб.

При этом по Новокуйбышевску уже поползли слухи, что всю эту историю "раздувать" могут неспроста. Дело в том, что в компании был мальчик, чей папа сейчас находится в СИЗО и обладает определенными активами. По слухам, будто бы у папы хотят забрать активы и для этого могут давить еще и через сына - чтобы сделать ребенку судимость "группой лиц". По неподтвержденным данным, раньше для этих целей якобы могли даже удерживать в неволе 75-летнюю бабушку, но данных об официальном расследовании истории такого рода нет.

Как сообщили редакции в СУ СКР по Самарской области, жалоба на адвоката зарегистрирована. Следовательно, по ней должны провести проверку. В прокуратуре Новокуйбышевска также получили жалобы родителей о ходе расследования и сообщили, что недавно направили им ответное письмо. В полиции тоже разбираются в ситуации с получением побоев и угрозой пистолетом.