25 выставочных кластеров и ведущие промышленные компании: какой станет экспозиция ВНОТ-2026

На полях XI Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус", традиционно будет работать выставочная экспозиция с участием крупнейших российских компаний. Свои разработки и лучшие практики представят ГК "Росатом", ПАО "Газпром", ГК "Ростех", ОАО "РЖД" и другие лидеры отечественной экономики.

"Всероссийская неделя охраны труда — 2026 станет главной отраслевой площадкой года для демонстрации современных решений в области производственной безопасности. Крупнейшие российские компании уже подтвердили участие и готовятся представить свои передовые разработки. Для экспонентов участие в выставке — это возможность продемонстрировать инновационные технологии, установить новые деловые контакты и выстроить партнерские отношения как с государственными структурами, так и с представителями бизнеса. Приглашаем компании стать частью выставочной экспозиции ВНОТ-2026", — подчеркнул Владимир Затынайко, директор Всероссийской недели охраны труда.

В 2026 году выставка значительно расширится и объединит 25 тематических кластеров, охватывающих ключевые направления современной производственной безопасности:

• медицина труда и промышленная гигиена и экология;

• социально-медицинская реабилитация;

• промышленная чистота и санитарно-бытовое обслуживание;

• работа на высоте и мобильные аварийно-спасательные комплексы;

• промышленная, пожарная и транспортная безопасность;

• контрольно-измерительные приборы;

• эргономика и производственная мебель;

• беспилотные системы и робототехника;

• тренажеры, симуляторы и геймификация;

• цифровизация и ИТ-решения для бизнеса;

• промышленное строительство и проектирование;

• управление кадрами и культура безопасности;

• страховые продукты для корпоративного сектора;

• средства индивидуальной защиты и текстиль.

Одним из ярких событий ВНОТ станет традиционный модный показ, где ведущие производители продемонстрируют новейшие образцы средств индивидуальной защиты, сочетающие высокий уровень безопасности, эргономику и современные технологии.

Экспозиция Форума будет разделена на несколько тематических блоков. В пространстве государственно-частного взаимодействия разместятся стенды отраслевых министерств, стратегических партнеров и субъектов Российской Федерации. Неотъемлемой частью пространства станет ежегодный проект "Лаборатория инноваций" — витрина передовых научных разработок и новейших образцов отраслевой продукции. Также экспозиция объединит многолетних лидеров средств обеспечения промышленной безопасности.

Особое внимание в этом году уделено интерактивным форматам. Впервые на площадке ВНОТ будет работать телестудия "Антарес" — медиапространство Международного кинофестиваля "Антарес", где пройдут показы кинокартин о человеке труда, а также интервью с руководителями промышленных предприятий и ведущими отраслевыми экспертами. Кроме того, участники смогут увидеть работу производственной лаборатории по изготовлению средств индивидуальной защиты в режиме реального времени.

В рамках уличной экспозиции МЧС России продемонстрирует современные мобильные спасательные комплексы и проведет показательные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также будет развернут демонстрационный полигон "Работа на высоте", на котором специалисты представят новейшие технологии и оборудование для безопасного выполнения высотных работ.