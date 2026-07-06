25 выставочных кластеров и ведущие промышленные компании: какой станет экспозиция ВНОТ-2026

На полях XI Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус", традиционно будет работать выставочная экспозиция с участием крупнейших российских компаний. Свои разработки и лучшие практики представят ГК "Росатом", ПАО "Газпром", ГК "Ростех", ОАО "РЖД" и другие лидеры отечественной экономики.
"Всероссийская неделя охраны труда — 2026 станет главной отраслевой площадкой года для демонстрации современных решений в области производственной безопасности. Крупнейшие российские компании уже подтвердили участие и готовятся представить свои передовые разработки. Для экспонентов участие в выставке — это возможность продемонстрировать инновационные технологии, установить новые деловые контакты и выстроить партнерские отношения как с государственными структурами, так и с представителями бизнеса. Приглашаем компании стать частью выставочной экспозиции ВНОТ-2026", — подчеркнул Владимир Затынайко, директор Всероссийской недели охраны труда.
В 2026 году выставка значительно расширится и объединит 25 тематических кластеров, охватывающих ключевые направления современной производственной безопасности:
• медицина труда и промышленная гигиена и экология;
• социально-медицинская реабилитация;
• промышленная чистота и санитарно-бытовое обслуживание;
• работа на высоте и мобильные аварийно-спасательные комплексы;
• промышленная, пожарная и транспортная безопасность;
• контрольно-измерительные приборы;
• эргономика и производственная мебель;
• беспилотные системы и робототехника;
• тренажеры, симуляторы и геймификация;
• цифровизация и ИТ-решения для бизнеса;
• промышленное строительство и проектирование;
• управление кадрами и культура безопасности;
• страховые продукты для корпоративного сектора;
• средства индивидуальной защиты и текстиль.
Одним из ярких событий ВНОТ станет традиционный модный показ, где ведущие производители продемонстрируют новейшие образцы средств индивидуальной защиты, сочетающие высокий уровень безопасности, эргономику и современные технологии.
Экспозиция Форума будет разделена на несколько тематических блоков. В пространстве государственно-частного взаимодействия разместятся стенды отраслевых министерств, стратегических партнеров и субъектов Российской Федерации. Неотъемлемой частью пространства станет ежегодный проект "Лаборатория инноваций" — витрина передовых научных разработок и новейших образцов отраслевой продукции. Также экспозиция объединит многолетних лидеров средств обеспечения промышленной безопасности.
Особое внимание в этом году уделено интерактивным форматам. Впервые на площадке ВНОТ будет работать телестудия "Антарес" — медиапространство Международного кинофестиваля "Антарес", где пройдут показы кинокартин о человеке труда, а также интервью с руководителями промышленных предприятий и ведущими отраслевыми экспертами. Кроме того, участники смогут увидеть работу производственной лаборатории по изготовлению средств индивидуальной защиты в режиме реального времени.
В рамках уличной экспозиции МЧС России продемонстрирует современные мобильные спасательные комплексы и проведет показательные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также будет развернут демонстрационный полигон "Работа на высоте", на котором специалисты представят новейшие технологии и оборудование для безопасного выполнения высотных работ.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...