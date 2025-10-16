13 просветителей из Самарской области поборются за выход в финал конкурса Знание.Лектор

Общество "Знание" опубликовало список участников Всероссийского конкурса Знание.Лектор, допущенных к очной защите перед Экспертным советом. По всей стране они проходят с 8 сентября по 20 октября.

Просветители Самарской области представили авторские лекции перед местными экспертами: представителями органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества. Собеседования прошли на базе Самарского государственного технического университета, эксперты оценивали лекторские и спикерские компетенции участников, в том числе использование специальных технологий, методов и механик преподнесения материала выступления.

Летом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был избран членами Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" председателем наблюдательного совета общества "Знание" в Самаре. В центре внимания общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности — масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов.

Так, свои выступления в номинациях "Экология и туризм" и "Культура и искусство" представили замдиректора по маркетингу и развитию Тольяттинской филармонии Владислав Радьков, преподаватель Сергиевского губернского техникума Валерия Комлева, член Общественной палаты Павел Покровский, куратор музейных и образовательных проектов Самарского государственного технического университета Елена Обухова, заместитель генерального директора по воспитательной работе спортивной школы "Акрон — Академия футбола имени Юрия Коноплева" Евгений Ганжов.

В номинациях "Единство народов России", "История и политика" и "Наука и технологии" регион представят советник директора по воспитанию Лицея "Технический" Самары Дина Шустова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям школы № 74 Тольятти Наталья Пасечник, вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Зрютин, педагог дополнительного образования Дома детского творчества "Гармония" с. Борское Дина Лукина.

В номинациях "Карьера и саморазвитие" и "Экономика, бизнес и право" — бизнес-тренер СамараНИПИнефть Анастасия Кондрашова, главный технический инспектор труда Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексей Смоляков, тренер по коммуникации и публичным выступлениям Иван Игнатов, руководитель проектов компании "АЛЬФА ГРУПП" Дмитрий Калязин.

В своей лекции Павел Покровский рассказал об исследовании взаимосвязи экологии и туризма, их синергетическом эффекте и поиске баланса между развитием и сохранением природы. Он отметил, что современный туризм, с одной стороны, создает риски для окружающей среды, такие как загрязнение и перегрузка территорий, а с другой — может стать драйвером для ее сохранения через повышение осведомленности, внедрение технологий и создание альтернативных маршрутов.

Наталья Пасечник посвятила выступление историческому исследованию коллективного вклада многонациональных народов России в оборону страны на ключевых этапах ее истории — от Отечественной войны 1812 г. и Первой мировой до Великой Отечественной войны. Презентация Алексея Смолякова представила собой масштабный исторический обзор становления и развития профсоюзного движения в России за 120 лет, от дореволюционных подпольных кружков и первых стачек до формирования современной системы социального партнерства.

В своем выступлении Дина Лукина обратилась к вопросам воспитания и образования детей в условиях стремительной цифровизации и глобализации современного мира. Она пояснила, что для успешной адаптации к динамично меняющейся реальности необходимо развивать у подрастающего поколения не только профессиональные, но и надпрофессиональные навыки, такие как критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникация и адаптивность.

Презентация Ивана Игнатова представила собой глубокое методическое пособие для лекторов, построенное вокруг метафорической концепции "пяти камней" — фундаментальных принципов успешного публичного выступления. Он подчеркнул, что эффективная коммуникация требует осознанного наполнения ключевыми компонентами: смыслом, целью, экспертизой, пользой и актуальностью, которые служат опорой для донесения идеи до аудитории.

В число экспертов регионального этапа вошли кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета, председатель бюро Самарского отделения Российской экологической академии Валентина Ильина, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой региональной экономики и управления, проректор по научной работе и инновационному развитию, ведущий научный сотрудник Центра изучения стран Азии, Африки и Латинской Америки Самарского государственного экономического университета Мария Гусева, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедры "Философия и социально-гуманитарные науки" Самарского государственного технического университета Егор Макаров, директор Центра предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета Игорь Сажин, заместитель председателя совета отделения Движения Первых городского округа Самара Егор Гордиенко, кандидат технических наук, доцент, заместитель директора Центра коммерческого космоса Самарского университета, финалист конкурса Знание.Лектор — 2024 Марина Кременецкая.

В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву. 100 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом "Знание" на проведение лекций в своем регионе, а также другие ценные призы.