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Вдоль "Обхода Тольятти" построят гостиницы и АЗС

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области опубликовало инвестиционное предложение для бизнесменов. Оно направлено на создание инфраструктуры на платной трассе "Обход Тольятти".

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). Под них выбрали восемь участков площадью от 3,4 до 5,3 га. Они расположены в придорожных зонах отдыха в селах Бичевная, Тайдаково, Подстепки и Нижнее Санчелеево - по обе стороны от трассы. Посмотрите карту.

На рассмотрение будут приниматься проекты стоимостью от 300 млн рублей. С отобранными инвесторами власти будут заключать меморандум на срок окупаемости (не более семи лет). Участки будут предоставляться в аренду без торгов.

В составе МПЗ должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок. 

"Обход Тольятти" строила одноименная концессионная компания, доля в которой принадлежит государственному ООО "Автодор - Платные дороги". Магистраль начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая - на пересечении с трассой Тольятти - Ягодное, третья - на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".  Проезд платный - посмотрите тарифы.  

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