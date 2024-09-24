Вдоль "Обхода Тольятти" построят гостиницы и АЗС

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области опубликовало инвестиционное предложение для бизнесменов. Оно направлено на создание инфраструктуры на платной трассе "Обход Тольятти".

Предпринимателям предлагают создать на дороге многофункциональные зоны сервиса (МФЗ). Под них выбрали восемь участков площадью от 3,4 до 5,3 га. Они расположены в придорожных зонах отдыха в селах Бичевная, Тайдаково, Подстепки и Нижнее Санчелеево - по обе стороны от трассы. Посмотрите карту.

На рассмотрение будут приниматься проекты стоимостью от 300 млн рублей. С отобранными инвесторами власти будут заключать меморандум на срок окупаемости (не более семи лет). Участки будут предоставляться в аренду без торгов.

В составе МПЗ должны быть автостоянка, автозаправочная станция, пункты питания и торговли, санузлы, мусоросборники, банкоматы. Также рекомендуется обустройство отелей, СТО, медпунктов, кемпингов, площадок для выгула животных, зон весогабаритного контроля, площадок аварийно-спасательных служб и даже вертолетных площадок.