С 1 сентября проезд по трассе "Обход Тольятти" станет платным

В субботу, 31 августа, завершается бесплатный режим работы трассы "Обход Тольятти". Плата за проезд будет взиматься с 00:00 1 сентября.

"Оплата принимается в конце поездки, перед съездом с дороги. Для этого при заезде на магистраль необходимо взять из автомата талон, на который будут занесены данные о машине и месте заезда на трассу. Заплатить можно наличными, банковской картой или транспондером в специально предназначенном для этого шлюзе", — сообщили представители концессионной компании "Обход Тольятти".

Стоимость будет зависеть от выбранного участка и типа транспортного средства.

Фото: "Обход Тольятти" / t.me

Чтобы не создавать заторы и неудобства участникам движения, водителей просят выбирать полосу, ведущую к нужному для оплаты шлюзу. Обозначенный желтым цветом — для оплаты наличными или банковской картой, зеленым — для оплаты транспондером.

"Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Какие правила действуют на платной дороге, читайте в статье Волга Ньюс.