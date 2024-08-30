С 1 сентября проезд по трассе "Обход Тольятти" станет платным

В субботу, 31 августа, завершается бесплатный режим работы трассы "Обход Тольятти". Плата за проезд будет взиматься с 00:00 1 сентября.
"Оплата принимается в конце поездки, перед съездом с дороги. Для этого при заезде на магистраль необходимо взять из автомата талон, на который будут занесены данные о машине и месте заезда на трассу. Заплатить можно наличными, банковской картой или транспондером в специально предназначенном для этого шлюзе", — сообщили представители концессионной компании "Обход Тольятти".
Стоимость будет зависеть от выбранного участка и типа транспортного средства.
Чтобы не создавать заторы и неудобства участникам движения, водителей просят выбирать полосу, ведущую к нужному для оплаты шлюзу. Обозначенный желтым цветом — для оплаты наличными или банковской картой, зеленым — для оплаты транспондером.
"Обход Тольятти" начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".
Какие правила действуют на платной дороге, читайте в статье Волга Ньюс.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д