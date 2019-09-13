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Дорожное строительство Транспорт и связь

"Дочка" ГК "Автодор" получила 25% в концессии строительства дороги "Обход Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерняя компания ГК "Автодор" — ООО "Автодор — Платные Дороги" — получила 25% в Хозяйственном партнерстве "Концессионная компания "Обход Тольятти", сообщает пресс-служба госкомпании. Соответствующее соглашение подписано 10 сентября.

По его условиям, "Автодор — Платные дороги" будет осуществлять функции оператора по эксплуатации, а также осуществлять контроль со стороны "Автодора" за созданием, корректировкой и согласованием проектной документации в части создания СВП и АСУДД мостового перехода через Волгу и автомобильной дороги, включая сбор платы за проезд в рамках реализации проекта "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через р. Волга".

"Обход Тольятти" — инфраструктурный проект строительства автодороги в западно-восточном направлении в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в районе с. Климовка и выходов на М-5 "Урал" является ключевым звеном Международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Он включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г., Транспортную стратегию развития Российской Федерации, Стратегию пространственного развития России. Хозяйственное партнерство разработало и внесло частную концессионную инициативу Самарской области о реализации этого проекта.

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