"Дочка" ГК "Автодор" получила 25% в концессии строительства дороги "Обход Тольятти"

Дочерняя компания ГК "Автодор" — ООО "Автодор — Платные Дороги" — получила 25% в Хозяйственном партнерстве "Концессионная компания "Обход Тольятти", сообщает пресс-служба госкомпании. Соответствующее соглашение подписано 10 сентября.

По его условиям, "Автодор — Платные дороги" будет осуществлять функции оператора по эксплуатации, а также осуществлять контроль со стороны "Автодора" за созданием, корректировкой и согласованием проектной документации в части создания СВП и АСУДД мостового перехода через Волгу и автомобильной дороги, включая сбор платы за проезд в рамках реализации проекта "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через р. Волга".