За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублей

В опубликованном областными властями предложении ХП "КК "Обход Тольятти" стать концессионером строительства мостового перехода через Волгу в районе села Климовка, указаны максимальные тарифы на стоимость проезда по этому объекту.

Так, в документах указано, что максимальная стоимость проезда через мостовой переход для автомобилей "с 2 и более осями, включая транспортные средства с прицепом" высотой до 2 м составит 200 руб., высотой от 2 до 2,6 м — 400 руб., выше 2,6 м — 800 рублей.

При этом в отдельную категорию выносятся транспортные средства "с 3 или более осями" высотой 2,6 м и более, максимальная стоимость проезда для которых может составить 1,2 тыс. рублей.

С учетом имеющихся в документах формулировок получается, что указанная в последнем, четвертом, пункте категория автомобилей вполне соответствует и третьей категории — "транспортные средства с 2 и более осями" высотой 2,6 м и более, — оцененной в 800 руб. максимум.

Напомним, общая протяженность моста и трассы в обход Тольятти должна составить 97 км, в том числе 3,7 км — непосредственно мост через Волгу. Строительные работы предполагалось начать уже в 2019 году. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.

Мост через Волгу в районе Климовки выставлен на торги Главное управление организации торгов Самарской области опубликовало предложение ХП "Концессионная компания "Обход Тольятти" о заключении концессионного соглашения для строительства мостового перехода через Волгу в районе села Климовка — в рамках международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай".

Стоимость строительных работ оценивается в 120,82 млрд руб., содержание объекта в течение 16 лет после его возведения может обойтись, по подсчетам властей, в сумму около 80 млрд рублей. Сообщалось, что 67 млрд руб. планируется получить из федерального бюджета.

Строительство планируется вести в рамках концессионного соглашения. С концессионной инициативой уже вышло ХП "КК "Обход Тольятти".

Предложение компании было опубликовано областными властями сегодня для того, чтобы другие компании, желающие принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения, могли тоже подать заявки.

Заявки от них принимаются до 7 октября 2019 г. включительно, рассмотреть их планируется до 15 октября.