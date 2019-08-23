Мост через Волгу в районе Климовки выставлен на торги

Главное управление организации торгов Самарской области опубликовало предложение ХП "Концессионная компания "Обход Тольятти" о заключении концессионного соглашения для строительства мостового перехода через Волгу в районе села Климовка — в рамках международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай".

Оно опубликовано для того, чтобы другие компании, желающие принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения, могли это сделать. Заявки от них принимаются до 17.00 7 октября 2019 года. Рассмотреть их планируется до 15 октября.

В опубликованных документах также сообщается, что стоимость строительства мостового перехода на дату подачи предложения о заключении концессионного соглашения составит 120,82 млрд рублей. При этом уточняется, что по результатам прохождения госэкспертизы она может быть скорректирована. Срок действия концессионного соглашения составит 20 лет.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства составит 121 млрд руб., а содержания и эксплуатации мостового перехода в течение ближайших 16 лет после его возведения - около 80 млрд рублей.

В Росавтодоре пояснили, почему не выделены средства на Климовский мост Росавтодор прокомментировал информацию о невыделении Самарской области 2 млрд руб. на Климовский мост через Волгу.

Напомним, общая протяженность моста и трассы в обход Тольятти должна составить 97 км, в том числе 3,7 км — непосредственно мост через Волгу. Строительные работы предполагалось начать уже в 2019 году. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что 67 млрд руб. на проект планируется получить из федерального бюджета.

Инвестором строительства мостового перехода в районе Климовки может стать хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", которая уже вышла к областным властям с частной концессионной инициативой. При этом ранее "Ведомости" сообщали, что генподрядчиком выступит "Мостотрест", принадлежащий Аркадию Ротенбергу.

Интересно, что в мае 2019 г. министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов заявлял о планах опубликовать документацию по концессионному соглашению уже в июне. Задержку в минэкономразвития объяснили корректировкой текста соглашения.

«Предложение, с которым вышел инвестор, не в полной мере удовлетворяло интересам региона. Поэтому на данном этапе, мы ведем активную работу, чтобы найти оптимальный вариант сотрудничества с концессионером. У нас нет сомнений, что итоговый договор будет учитывать интересы обеих сторон: и власти, и бизнеса», - заявил Дмитрий Богданов на этой неделе, добавив, что начало строительства по-прежнему запланировано на текущий год.

Отметим: если в течение 45 дней после опубликования документации предложений от других компаний не поступит, то соглашение будет заключено с инвестором, вышедшим с частной концессионной инициативой.

Он объяснял, что процедура такова: если в течение 45 дней после опубликования документации предложений от других компаний не поступит, то соглашение будет заключено с инвестором, вышедшим с частной концессионной инициативой.