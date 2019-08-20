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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Росавтодоре пояснили почему не выделены средства на Климовский мост

ТОЛЬЯТТИ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Росавтодор прокомментировал информацию о невыделении Самарской области 2 млрд руб. на Климовский мост через Волгу.

Данные о непредоставлении Росавтодором "межбюджетных трансфертов в целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" (2 056,6 млн рублей)" содержались в аналитическом отчете Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за I полугодие 2019 года.

В Росавтодоре назвали публикации СМИ, последовавшие после появления отчета, "неверной интерпретацией смысла".

В ведомстве отмечают, что Самарской области была предоставлена возможность расходовать 2 млрд руб., но регион пока ей не воспользовался.

"По бюджетному законодательству средства предоставляются "по фактической потребности" — в данном случае, так как это ГЧП-проект, после подписания концессионного соглашения. В настоящее время такое соглашение субъектом ни с одним из потенциальных концессионеров не заключено. Поэтому выводы о том, что средства не были предоставлены, неверны", — заявили в Росавтодоре.

Содержание Климовского моста обойдется в 80 млрд руб. на 16 лет Содержание Климовского моста обойдется в 80 млрд руб. на 16 лет
Стоимость содержания и эксплуатации мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка в течение ближайших 16 лет после его возведения, по предварительным данным, обойдется в сумму около 80 млрд рублей.

Напомним, всего на реализацию проекта "Обход г. Тольятти", являющегося частью маршрута "Европа — Западный Китай" из федерального бюджета будет выделено боле 67 млрд рублей. Общая стоимость строительства оценивалась в 121 млрд руб., а с учетом содержания и эксплуатации - около 200 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что инвестором строительства мостового перехода в районе Климовки может стать хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", которая уже вышла к областным властям с частной концессионной инициативой.

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