Содержание Климовского моста обойдется в 80 млрд руб. на 16 лет

Стоимость содержания и эксплуатации мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка, в течение ближайших 16 лет после его возведения, по предварительным данным, обойдется в сумму около 80 млрд рублей.

"Предварительная стоимость строительства объекта составляет 121 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта с учетом его эксплуатации и содержания составит порядка 200 млрд рублей", — сообщили в областном министерстве экономического развития и инвестиции, добавив, что стоимость эксплуатации и содержания объекта рассчитана на 16 лет.

Напомним, мост и трассу в обход Тольятти планируется возвести в рамках реализации проекта транспортного коридора Европа — Западный Китай.

При этом общая протяженность автодороги составит 97 км, в том числе 3,7 км — непосредственно мост через Волгу. Строительные работы предполагается начать уже в этом году. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.

Компания "Обход Тольятти" подала документы для концессии по Климовскому мосту Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти" передала властям Самарской области предложение о строительстве моста через Волгу в районе Климовки. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Ранее сообщалось, что 67 млрд руб. на проект планируется получить из федерального бюджета.

Инвестором строительства мостового перехода в районе Климовки может стать хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", которая, по информации министра экономического развития региона Дмитрия Богданова, уже вышла к областным властям с частной концессионной инициативой. При этом ранее "Ведомости" сообщали, что генподрядчиком выступит "Мостотрест", принадлежащий Аркадию Ротенбергу.

"Мы рассчитываем до 27 мая сформулировать свое мнение по предложению, которое поступило от частного инвестора (это законом предусмотрено), и рассчитываем в начале июня уже опубликовать соответственно документацию для того, чтобы в случае желания прочих инвесторов на этих условиях реализовать проект, объявить конкурс", — пояснял ранее Дмитрий Богданов.

Процедура такова: если в течение 45 дней после опубликования документации предложений от других компаний не поступит, то соглашение будет заключено с инвестором, вышедшим с частной концессионной инициативой.

Говоря о самой компании "Обход Тольятти", Дмитрий Богданов заметил, что "это специально созданная компания под, видимо, участие в этом проекте". При этом параметры возможных вложений инвестора в проект, по его словам, в настоящее время уточняются. "Но в целом, в пределах 200 млрд рублей — стоимости реализации проекта", — сообщил министр и добавил, что стоимость проекта предусматривает наличие у инвестора достаточно серьезного капитала.

"На этапе подведения итогов будем проверять и смотреть наличие возможности у инвесторов данного партнерства привлечения данных средств", — пояснял Дмитрий Богданов.

Эксплуатация объекта предусматривает, в числе прочего, платный проезд по нему. Правда, пока подробности по этому вопросу отсутствуют. В мае Дмитрий Богданов лишь сообщал, что "тариф за платное перемещение будет экономически целесообразен и оправдан, потому что передвижение по имеющимся маршрутам будет экономически гораздо менее выгодно".