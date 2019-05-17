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Дорожное строительство Транспорт и связь

Компания "Обход Тольятти" подала документы для концессии по Климовскому мосту

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС..
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Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти" передала властям Самарской области предложение о строительстве моста через Волгу в районе Климовки. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Фото: samregion.ru

По его словам, до 27 мая областное правительство сформирует свое мнение по этому предложению, а в начале июня опубликует документы - чтобы, если будут другие желающие инвестировать в проект, объявить конкурс.

Если же желающих в течение 45 дней не объявится, то контракт будет заключен с компанией "Обход Тольятти".

Ранее "Ведомости" писали, что эта компания планирует привлечь к проекту генподрядчком "Мостотрест", принадлежащий Аркадию Ротенбергу.

Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти" учреждена 24 апреля 2019 г. и зарегистрирована в Москве. 99,01% в ней принадлежит компании "Инфракап", которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина. 0,99% - у директора "Обхода Тольятти" Кирилла Васичкина.

Климовский мост может построить компания Аркадия Ротенберга Климовский мост может построить компания Аркадия Ротенберга

Мост и трассу в обход Тольятти планируется возвести в рамках реализации проекта транспортного коридора Европа - Западный Китай. Общая стоимость проекта оценивалась в 130 млрд руб., из которых 67 млрд выделит федеральный бюджет.

Проект строительства мостового перехода включает сам мост в районе с. Климовка длиной 3,7 км и около 100 км трассы. Стройку предполагается начать уже в этом году. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2023 года.

В начале апреля стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Самарской области 30,86 млрд руб. на этот проект.

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