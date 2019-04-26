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Дорожное строительство Транспорт и связь

Климовский мост может построить компания Аркадия Ротенберга

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Мост через Волгу в районе Климовки с обходом Тольятти стоимостью 130-140 млрд руб. может построить компания "Мостотрест", принадлежащая Аркадию Ротенбергу, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Изданию подтвердили эту информацию "два чиновника Самарской области, участник правительственных совещаний, а также два человека, участвующие в проработке проекта".

Этот заказ может стать одним из крупнейших для Мостотреста со времен строительства Крымского моста. Но роль компании в проекте еще обсуждается, говорят собеседники "Ведомостей" - скорее всего, она получит контракт на всю стройку и как минимум построит мост.

Кроме того, Мостотрест может войти в проектную компанию и заработать еще и как инвестор.

Представитель Мостотреста подтвердил, что компания будет претендовать на подрядные работы, когда будет определен концессионер. Произойти это может в ближайшее время.

Подача частной концессионной инициативы должна пройти до начала мая, знает региональный чиновник, концессионером выступит компания "Обход Тольятти".

Учредитель "Обхода Тольятти" - компания "Инфракап", которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина. Баженов подтвердил "Ведомостям" намерение подать частную концессионную инициативу и то, что в качестве генподрядчика планируется привлечь Мостотрест.

Партнером Мостотреста в строительстве моста в качестве оператора проекта может стать одна из компаний Автодора. Финансовым обеспечением заявки занимаются Газпромбанк и Промсвязьбанк.

Инвестора для моста через Волгу около Климовки начнут искать в апреле Инвестора для моста через Волгу около Климовки начнут искать в апреле
Механизм поиска концессионера для строительства моста через Волгу в районе с. Климовка будет запущен в апреле. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил руководитель департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства минэкономразвития Самарской области Олег Майоров.

Напомним, мост и трассу в обход Тольятти планируется возвести в рамках реализации проекта транспортного коридора Европа - Западный Китай. Общую стоимость проекта оценивали в в 130 млрд руб., из которых 67 млрд выделит федеральный бюджет. 

Проект строительства мостового перехода включает сам мост в районе с. Климовка длиной 3,7 км и около 100 км трассы. Стройку должны начать уже в этом году. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2023 года.

В начале апреля стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Самарской области 30,86 млрд руб. на этот проект.

Проект предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения. Ранее сообщалось, что механизм поиска концессионера будет запущен в апреле.

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