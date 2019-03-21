Инвестора для моста через Волгу около Климовки начнут искать в апреле

Механизм поиска концессионера для строительства моста через Волгу в районе с. Климовка будет запущен в апреле. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил руководитель департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства минэкономразвития Самарской области Олег Майоров.

"В апреле этого года планируется запуск частной концессионной инициативы. Ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в октябре 2023 года", - сказал он, выступая на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Напомним, проект строительства мостового перехода включает сам мост длиной 3,7 км и около 100 км трассы. Его предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников.

Общая стоимость строительства составляет 130 млрд руб., из которых 67 млрд выделит федеральный бюджет.

Стройку должны начать уже в этом году.

Ранее сообщалось, что уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, а конкурс может быть объявлен в феврале.