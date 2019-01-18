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Дорожное строительство Транспорт и связь

Концессионера для моста через Волгу определят в феврале

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс по поиску концессионера для строительства моста через Волгу в районе с. Климовка пройдет в феврале, сообщил 18 января на пресс-конференции губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: samregion.ru

"Два дня назад встречался с потенциальными инвесторами по этому объекту. Желающие есть", - добавил глава региона.

Напомним, это сооружение станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность новой трассы составит около 100 км, из которых 3,7 км - сам мост. Проект предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников.

Строить должны начать уже в этом году. Работы будут продолжаться пять лет.

Общая стоимость строительства составляет 130 млрд руб., из которых 67 млрд выделит федеральный бюджет.

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