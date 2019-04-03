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Дорожное строительство Транспорт и связь

Правительство РФ выделило почти 31 млрд руб. на Климовский мост

МОСКВА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Самарской области 30,86 млрд руб. на строительство моста через Волгу и транспортного обхода дорог к нему. Документ опубликован на сайте федерального правительства.

Фото: samregion.ru

В этом году регион получит более 2 млрд руб., в 2020 — 10,6, в 2021 — 18,2.

Также подписаны распоряжения, по которым область получит в 2019 г. еще по 200 млн руб. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и 
ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения".

 Напомним, объекты планируется возвести в рамках реализации проекта транспортного коридора "Европа — Западный Китай". 

Общую стоимость моста через Волгу оценили в 130 млрд рублей Общую стоимость моста через Волгу оценили в 130 млрд рублей
Планируемая общая стоимость строительства моста через Волгу в районе с. Климовка составляет 130 млрд руб., объем финансирования из федерального бюджета - 65 млрд руб., приводит данные департамент информполитики администрации губернатора.

Проект строительства мостового перехода включает сам мост в районе с. Климовка длиной 3,7 км и около 100 км трассы. Стройку должны начать уже в этом году. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года. 

Общая стоимость строительства составляет 130 млрд руб., из которых 67 млрд выделит федеральный бюджет. 

Проект предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения. Ранее сообщалось, что механизм поиска концессионера будет запущен в апреле.

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