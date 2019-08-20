Концессионное соглашение по Климовскому мосту скорректируют

В настоящее время идет корректировка текста концессионного соглашения по проекту строительства моста через Волгу, сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, ранее появилась информация о невыделении региону 2 млрд руб. на Климовский мост. В Росавтодоре назвали публикации СМИ по этому поводу "неверной интерпретацией смысла" отчета Счетной палаты РФ.

В правительстве региона уточнили, что для инвестора сформирован ряд иных условий, более выгодных для Самарской области. Сейчас текст концессионного соглашения корректируется исходя из достигнутых договоренностей. После согласования всех деталей документ будет опубликован.

Если в течение 45 дней не поступят заявки от других лиц, то соглашение подпишут с подателем частной концессионной инициативы — Хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти".

Частную концессионную инициативу рассматривает межведомственная рабочая группа при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, которая тщательно анализирует все параметры и проведенные расчеты.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов:

- Вопрос заключения концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в районе с. Климовка находится на постоянном контроле правительства Самарской области. Предложение, с которым вышел инвестор, не в полной мере удовлетворяло интересам региона. Поэтому на данном этапе, мы ведем активную работу, чтобы найти оптимальный вариант сотрудничества с концессионером. У нас нет сомнений, что итоговый договор будет учитывать интересы обеих сторон: и власти, и бизнеса. Нужно понимать, что строительство такого большого, стратегического для области и всей страны объекта — серьезная и большая работа всего правительства региона. При этом мы по-прежнему уверены, что строительство начнется именно в этом, 2019 году.