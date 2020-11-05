"Дом с часами" в Самаре сносить не станут

Глава Самары Елена Лапушкина заверила жителей города, что дом купца Кожевникова или "дом с часами" будет сохранен. Об этом она сообщила в своем Инстаграме в четверг, 5 ноября.

Елена Лапушкина разместила фото исторического здания в центре Самары и прокомментировала: "Хочу успокоить всех: в плане на снос в 2020 году его нет. Дальнейшую судьбу этого здания будем решать совместно с историками, экспертами и общественностью. Будем встречаться, обсуждать, чтобы найти пути решения, которые устроят всех".

Напомним, жители Самары просят спасти от сноса здание в Ленинском районе города. Речь идет о доме на ул. Коммунистическая, 5, более известном как "дом с часами". Они подготовили петицию в интернете, и на данный момент ее подписало уже около тысячи человек.

По информации авторов петиции, расселение жильцов из дома должно закончиться до 29 августа 2025 года. После этого дом ожидает снос.

Здание считается охраняемым памятником, и в 2007 году министерство культуры Самарской области включило его в региональный список объектов культурного наследия. Однако несколько лет спустя выяснилось, что дом с часами не включили в единый государственный реестр, и защитного статуса у здания нет.

Жители города обратились за помощью к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, представителям управления государственной охраны объектов культурного наследия и главе Самары Елене Лапушкиной.

Авторы петиции хотят, чтобы повторно была проведена независимая историко-культурная экспертиза по вопросу включения дома в список объектов культурного наследия. Кроме того, они добиваются введения запрета сноса здания до опубликования результатов экспертизы.