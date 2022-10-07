Жители самарского Дома просвещенцев в суде оспаривают его признание аварийным

12 октября в Самарском районном суде состоится заседание по Дому просвещенцев (Галактионовская, 45), против признания которого аварийным выступили его жильцы, самарское отделение ВООПиК во главе с Ниной Казачковой, депутат Государственной думы Александр Хинштейн и директор Музея архитектуры им. А.В.Щусева Елизавета Лихачева.

По словам одного из жильцов Дома просвещенцев Бориса Коценко, о том, что их здание признано аварийным, собственники узнали практически случайно, когда у одной из соседок не прошла оплата за капитальный ремонт.

"Известие о сносе дома меня удивило — он в хорошем состоянии, и в нем еще можно жить годы. В 2017 году в доме был произведен капитальный ремонт: дом был отремонтирован и выкрашен, появилась новая крыша", — рассказывает Борис Коценко.

Когда жильцы начали выяснять подробности о решении признать их дом аварийным, оказалось, что основой для этого служит техническое заключение по обследованию строительных конструкций, выполненное ООО "АБ Вира" в мае 2020 года.

"Эксперта, признавшего дом аварийным, никто из жильцов в глаза не видел. Факты, лежащие в основе экспертного заключения, не совпадают с тем, что есть в действительности. После ремонта дом стал привлекательнее и, по убеждению жильцов, его просто хотят отобрать против воли собственников, оставив людей без крыши над головой и без денег, на которые можно купить подобное жилье в Самарском районе", — уверен Борис Коценко.

За признанием права на проживание в собственном доме жильцы обратились в суд. Судьей была назначена новая техническая экспертиза. Проверкой должно было заняться ООО "ГРАД-Оценка". По итогам экспертизы 23 сентября Дом просвещенцев не был признан аварийным.

К тому времени на защиту Дома просвещенцев уже встала общественность. Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову направила письмо директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева. В письме отмечается, что в России на данный момент сохранилось только два кирпичных Дома просвещенцев — в Самаре (1935 год) и в Волгограде (1939 год). Историческая ценность самарского дома — в том, что он был построен первым жилищно-строительным кооперативом города в стиле постконструктивизм, что делает его уникальным в рамках не только региона, но и страны.

Также специалист отмечает, что до 2009 г. дом имел статус памятника, которого его безосновательно лишили. В просьбе губернатору Елизавета Лихачева просит не только сохранить важное историческое здание, но и восстановить сбитую надпись "Дом просвещенцев 1934".

Борис Коценко, который внимательно изучал историю оставшихся Домов просвещения, отмечает, что самарское здание, в отличие от волгоградского, даже никогда не реконструировалось и построено по другому проекту. Волгоградский Дом просвещенцев был разрушен во время Великой Отечественной войны и затем восстановлен.

В поддержку жильцов дома выступил и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он направил запросы главе Самары и прокурору области по сохранению "Дома просвещенцев" как памятника. 10 октября в администрации города по этой теме состоится совещание.

Региональное отделение ВООПИиК занялось возвращением Дому статуса объекта культурного наследия. Эту идея поддержал и председатель Ассамблеи народов Самарской области Юрий Еругин.

Жильцы Дома просвещенцев предлагают установить рядом памятник учителям — именно на их деньги возводилось здание в 1932–1934 годах. Во время Великой Отечественной войны здесь собирались представители интеллигенции, сюда переселялись эвакуированные из других регионов.

По словам градозащитников, главная проблема, которую подсветила история Дома просвещенцев, — это работа межведомственной комиссии, признавшей здание аварийным. Именно действия ее членов заставили жильцов идти в суд и доказывать свое право жить в отремонтированном историческом здании в центре города.