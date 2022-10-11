Решение об аварийности самарского Дома просвещенцев будет отменено

Самарский Дом просвещенцев будет лишен статуса аварийного. Такое решение было принято на совещании у главы Самары Елены Лапушкиной в понедельник, 10 октября.
Напомним, дом был признан аварийным в сентябре 2022 года. Жильцы узнали об этом случайно и обратились в суд с иском, в котором потребовали отменить данное решение.
Как сообщает "КП-Самара", на совещании глава Самары поручила представителям районной администрации на судебном заседании признать иск жильцов и согласиться с их требованиями.
Руководитель УГООКН по Самарской области Иван Стафеев сообщил, что ведомство получило обращение о включении этого дома в реестр вновь выявленных памятников. "Никаких оснований для отказа мы не видим. Сейчас процесс запущен, в течение 90 дней по закону он должен завершиться", - отметил он.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.