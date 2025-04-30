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Преступления Происшествия

В Самаре группу из девятерых человек будут судить за аферы в банках

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района столицы 63 региона начинает рассматривать уголовное дело о банковских махинациях. В отношении девятерых участников группы уже утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве прокуратура Самары.

"По версии следствия, в феврале 2023 г. два жителя Самарской области разработали схему обмана банковских учреждений. С этой целью они вовлекли в группу семерых малоимущих граждан, выступающих в качестве заемщиков и имеющих положительную кредитную историю. С целью создания видимости их платежеспособности организаторы преступной группы подготовили фиктивные документы о местах работы, подробно инструктировали о процессе оформления кредитов, осуществляли контроль за их действиями", — сообщает прокуратура Самарской области.

Как считают в надзорном ведомстве, с февраля по ноябрь 2023 г. группа махинаторов оформила автокредиты на семь дорогостоящих автомобилей. Далее машины продали. Сумму ущерба следователи оценили более чем в 29 млн рублей. В рамках расследования правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых. Это — пять земельных участков и деньги на счетах.

Согласно сайту суда Ленинского района Самары, речь в обвинении идет о Раисе Афанасьевой, Евгение Булычеве, Ларисе Грибцовой, Елене Давыдовой, Ольге Карагондиной, Татьяне Киргизовой, Алексее Писареве, Викторе Романове, Александре Соловьеве. Рассматривать уголовное дело будет судья Анна Грицык. Ближайшее судебное заседание назначили на 22 мая.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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