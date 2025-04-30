В Самаре группу из девятерых человек будут судить за аферы в банках

Суд Ленинского района столицы 63 региона начинает рассматривать уголовное дело о банковских махинациях. В отношении девятерых участников группы уже утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве прокуратура Самары.

"По версии следствия, в феврале 2023 г. два жителя Самарской области разработали схему обмана банковских учреждений. С этой целью они вовлекли в группу семерых малоимущих граждан, выступающих в качестве заемщиков и имеющих положительную кредитную историю. С целью создания видимости их платежеспособности организаторы преступной группы подготовили фиктивные документы о местах работы, подробно инструктировали о процессе оформления кредитов, осуществляли контроль за их действиями", — сообщает прокуратура Самарской области.

Как считают в надзорном ведомстве, с февраля по ноябрь 2023 г. группа махинаторов оформила автокредиты на семь дорогостоящих автомобилей. Далее машины продали. Сумму ущерба следователи оценили более чем в 29 млн рублей. В рамках расследования правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых. Это — пять земельных участков и деньги на счетах.

Согласно сайту суда Ленинского района Самары, речь в обвинении идет о Раисе Афанасьевой, Евгение Булычеве, Ларисе Грибцовой, Елене Давыдовой, Ольге Карагондиной, Татьяне Киргизовой, Алексее Писареве, Викторе Романове, Александре Соловьеве. Рассматривать уголовное дело будет судья Анна Грицык. Ближайшее судебное заседание назначили на 22 мая.