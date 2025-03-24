Появились данные о крупной группе банковских мошенников в Самаре

Самарский облсуд вынес решение о махинациях с займами банка. В рамках рассмотрения материалов вскрылась схема масштабного мошенничества на десятки миллионов рублей.

В апелляционной инстанции рассмотрели жалобу на приговор жительнице Самары по фамилии Макаренко. Ранее суд Промышленного района города приговорил ее за мошенничество к двум годам лишения свободы условно. Также с нее было взыскано более 1 млн рублей в пользу банка. Прокуратура просила дело направить на новое рассмотрение ввиду мягкости наказания.

Согласно материалам судов, Макаренко рассказала, что в 2000 году она познакомилась с соседкой, которой пожаловалась на трудное материальное положение. Последняя предложила помощь в получении кредита и Макаренко согласилась. На следующий день Макаренко встретилась со знакомым соседки, и тот объяснил алгоритм получения кредита. Мол, ей помогут взять кредит, за который не надо будет платить, но нужно будет 65% полученных средств отдать тем людям, которые помогут в оформлении.

"Для получения кредитных денежных средств на имя Макаренко были выпущены две банковские карты по ложным данным, с которых в последующем были сняты денежные средства, а также бланк с историей, которую она должна была рассказать в банке при необходимости", — следует из материалов суда.

Представитель потерпевшего банка также рассказал служителям Фемиды, что между кредитным учреждением и Макаренко по представленным ею документам, в том числе о доходе в 45 тысяч рублей в месяц, ей дали кредит более 1,1 млн рублей. Первые три месяца Макаренко кредит платила, а потом перестала.

"В результате совершенных действий не только Макаренко А.А., но и иных лиц, общая сумма ущерба, причиненная банку, составила 41 735 853 рублей, в связи с чем в ходе следствия был заявлен иск на данную сумму", — сообщил также представитель банка.

Есть в материалах суда и показания посредника. Он рассказал, что Макаренко через их общую знакомую обратилась к нему с просьбой помочь в получении кредита. Дальше он повез Макаренко в офис еще одного человека, где ей помогали с оформлением. За свои услуги этот посредник получил от оформителей в 2% от займа. Также один из свидетелей пояснил, что по таким заемщикам планировали через несколько месяцев платы по кредиту оформлять банкротство.

"Распределение денежных средств после оформления и получения кредита происходило таким образом: 50% от полученного кредита забирает себе "человек из офиса", кто непосредственно руководит, 50% — остается клиенту/заемщику, а он забирает свою долю в виде 2% от суммы полученного кредита, за оказанные им посреднические услуги", — сообщил этот свидетель-посредник.

Еще один свидетель, которого на следствии допрашивали в качестве подозреваемого, рассказал, что он занимается деятельностью, связанной с кредитованием, а именно консультированием, оказанием помощи в возврате страховых взносов. Дальше к нему обратились люди за возможностью заработка для осуществления консультирования клиентов в сфере кредитования и получения от банков денег путем предоставления недостоверных сведений о месте работы, должности, ежемесячном доходе кредитуемых.

"Когда в офис приходил клиент и сообщал о намерении оформить кредит, то с ним заключался договор об оказании брокерских услуг", — сообщил этот свидетель.

По его же словам, одна из участниц группы готовила поддельные справки о местах работы и доходах клиентов.

"Объясняли клиентам по их просьбе, где они якобы работают и сколько составляет их ежемесячный доход, как они должны себя вести при беседе с сотрудниками банков, какие номера телефонов указывать в документах, чтобы клиенту выдали кредит на основании поддельных документов. И даже гражданину, не имеющему достаточного дохода, могли выдать деньги в кредит", — делился этот свидетель со следствием.

За услуги такие посредники получали от клиентов 15-25% от незаконно полученных ими кредитов, в зависимости от сложности и объема работы.

"Путем предоставления недостоверных сведений оказали содействие в получении кредитов примерно 60 гражданам в двух банках, заработав на этом около 10 000 000 рублей", — признал этот свидетель.

Облсуд изучил все показания и решил, что в суде первой инстанции зря квалифицировали действия Макаренко как "мошенничество" (ст.159 УК РФ), а не как "мошенничество в сфере кредитования" (159.1 УК РФ).

"По уголовному делу был установлен только один специальный субъект преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ — Макаренко А.А., выступавшая заемщиком по кредитному договору с банком, а у остальных соучастников, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, признаков специального субъекта для состава данного преступления судом установлено не было, тем самым отсутствует квалифицирующий признак, указанный в ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, — "совершенное группой лиц по предварительному сговору", — сообщается в решении облсуда.

Дальше суд отметил, что преступление по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, а со дня его совершения Макаренко и до вступления приговора в силу прошло более двух лет. Судебная коллегия определила: освободить Макаренко от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.