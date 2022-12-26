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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"СЗЖИ" перешел в собственность Анатолия Давидюка

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Площадка и активы Самарского завода железобетонных изделий перешли в собственность фирмы главы холдинга "Новый Дон" Анатолия Давидюка, сообщает "Самарское обозрение".

Площадку и само предприятие выкупило ООО "Магистр" — компания, зарегистрированная в Самаре в 2022 году. Единоличным владельцем и руководителем "Магистра" является один из крупнейших самарских девелоперов Анатолий Давидюк, основатель группы компаний "Новый Дон". Мощности СЗЖИ "Магистр" по договору аренды передал в пользование другой компании, также находящейся в орбите бизнеса Давидюка.

Арендатором стало вновь созданное ООО "Железобетонный завод Самарский". Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", владеет и руководит им Владимир Афиногентов. Он же с июля 2020 г. занимает руководящие должности в ООО "ДСК-1" (производство изделий из бетона) и ООО "Торговый дом ДСК-1" (оптовая торговля стройматериалами). 

Как пишет издание, продажа производственной площадки СЗЖИ была частью сложной сделки по покупке 42 га земли на левом берегу реки Самары. Участок в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной в Куйбышевском районе города ранее принадлежал Алексею Вьюгову и его партнеру Павлу Агурееву. Предприниматели долго вынашивали планы по самостоятельному освоению этой земли, но так и не реализовали их. После серии переговоров с самарскими застройщиками площадка в итоге досталась Анатолию Давидюку, который готовится начать ее освоение. Для этих целей еще в феврале 2022 г. им была зарегистрирована новая компания — ООО "Специализированный застройщик "Кряж".

Как рассказал директор ООО "Железобетонный завод Самарский" Владимир Афиногентов, кардинальных перемен в деятельности предприятия не предполагается. "В работе ничего кардинально не изменится. Будут задействованы все производственные мощности, на заводе продолжат работать те же люди", — комментирует Афиногентов.

Афиногентов отмечает, что в задачи предприятия входит поставка стройматериалов на запланированные к реализации масштабные девелоперские проекты "Нового Дона". В первую очередь речь идет о застройке левого берега Самары, но и к освоению площадки ГПЗ-4 "Железобетонный завод Самарский", скорее всего, также подключится.

"К реализации проекта в Куйбышевском районе мы приступим в ближайшее время. В январе там должны получить заключение проектной экспертизы, и тогда будет понятно, в каких объемах надо поставлять продукцию. Вообще, объемы строительства там планируются большие. Домов будет много, причем не из монолитного каркаса, как сейчас в основном строят, а именно из кирпича и из сборного железобетона, который мы непосредственно и производим", — подчеркнул Владимир Афиногентов.

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