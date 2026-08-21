Ребята из Самарской области заняли ряд победных мест на Юнармейских сборах ПФО "Гвардеец" в Пензе

На плацу Пензенского артиллерийского инженерного института состоялась торжественная церемония награждения участников спортивных и военно-прикладных состязаний 12-х Юнармейских военно-патриотических сборов ПФО "Гвардеец".
В награждении победителей и призеров участвовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, почетные гости.
"Вы проявили настоящую силу духа, умение поддерживать друг друга и добиваться победы, — обратился к "гвардейцам" Александр Тихонов. — Личные достижения каждого из вас стали важной частью общего успеха команды — ведь именно в этом и суть девиза "один за всех и все за одного".
Ребята из Самарской области заняли ряд победных мест на сборах "Гвардеец". В личном зачете по шахматам 1 место занял Фомин Михаил из школы № 10 "ОЦ ЛИК" г. о. Отрадный. В личном зачете по плаванию 2 место занял Никита Гладких из самарской школы № 72.
В командном зачете гвардейцы из Самарской области заняли: 2 место в музыкальном конкурсе; 3 место по стрельбе, в конкурсе визитной карточки; 5 место по футболу и баскетболу; 6 место по волейболу.
Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами. Сборы "Гвардеец" подтвердили статус важной площадки для развития военно-прикладных видов спорта и укрепления товарищества среди молодежи.
Юнармейские военно-патриотические сборы "Гвардеец" проходят под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???