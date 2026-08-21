Ребята из Самарской области заняли ряд победных мест на Юнармейских сборах ПФО "Гвардеец" в Пензе

На плацу Пензенского артиллерийского инженерного института состоялась торжественная церемония награждения участников спортивных и военно-прикладных состязаний 12-х Юнармейских военно-патриотических сборов ПФО "Гвардеец".

В награждении победителей и призеров участвовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, почетные гости.

"Вы проявили настоящую силу духа, умение поддерживать друг друга и добиваться победы, — обратился к "гвардейцам" Александр Тихонов. — Личные достижения каждого из вас стали важной частью общего успеха команды — ведь именно в этом и суть девиза "один за всех и все за одного".

Ребята из Самарской области заняли ряд победных мест на сборах "Гвардеец". В личном зачете по шахматам 1 место занял Фомин Михаил из школы № 10 "ОЦ ЛИК" г. о. Отрадный. В личном зачете по плаванию 2 место занял Никита Гладких из самарской школы № 72.

В командном зачете гвардейцы из Самарской области заняли: 2 место в музыкальном конкурсе; 3 место по стрельбе, в конкурсе визитной карточки; 5 место по футболу и баскетболу; 6 место по волейболу.

Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами. Сборы "Гвардеец" подтвердили статус важной площадки для развития военно-прикладных видов спорта и укрепления товарищества среди молодежи.

Юнармейские военно-патриотические сборы "Гвардеец" проходят под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.