Самарские синоптики объявили желтый уровень опасности на 21 августа

В Приволжском УГМС сообщили, что в ночь на пятницу, 21 августа, местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.