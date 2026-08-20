Пропавший в Самаре восьмилетний школьник найден

Пропавший в Самаре восьмилетний Иван Р. разыскан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Противоправных действий в отношении него не совершалось", — уточнили в ведомстве.

Напомним, 20 августа, в 11:00 ребенок ушел из дома на ул. Ново-Вокзальной и перестал выходить на связь. Мальчика искали сотрудники полиции и волонтеры.