Пропавший в Самаре восьмилетний школьник найден

Пропавший в Самаре восьмилетний Иван Р. разыскан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
"Противоправных действий в отношении него не совершалось", — уточнили в ведомстве.
Напомним, 20 августа, в 11:00 ребенок ушел из дома на ул. Ново-Вокзальной и перестал выходить на связь. Мальчика искали сотрудники полиции и волонтеры.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.