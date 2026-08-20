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Общество

В Самарской области усилят безопасность дорог возле школ

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2026 г. будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Самарской области Александр Востриков на пресс-конференции "Дорога в школу: безопасность, инфраструктура и профилактика", посвященной профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Документ разработан областным минтрансом совместно с Госавтоинспекцией на основании статистики дорожно-транспортных происшествий. Реализация утвержденного плана позволит существенно повысить безопасность на дорогах региона и снизить риск дорожно-транспортных происшествий, особенно в зонах повышенного внимания - возле школ и детских учреждений, что соответствует основным целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В списке мероприятий - модернизация светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений и внедрение технических средств, повышающих видимость дорожной инфраструктуры.

В 2026 г. на региональных дорогах появится 7 новых светофоров Т.7 с яркими светодиодами, а 41 светофор будет доработан устройством звукового сопровождения для пешеходов. Также дополнительно установят порядка 10 километров барьерных ограждений, 6450 световозвращателей типа КД-3 с автономными источниками питания, а также подсветку на 61 светофорной опоре.

Настройки работы более чем 50 светофоров будут приведены в соответствие с новыми ГОСТами. Для пешеходов обустроят восемь "лежачих полицейских" рядом с переходами, установят десять проекционных переходов и десять шериф-балок, которые заставляют водителей снижать скорость. Кроме того, на 21 участке дорог появятся шумовые полосы, а 36 новых знаков будут увеличены в размере и приобретут флуоресцентные подложки, чтобы их было заметно издалека.

Инженерные мероприятия будут проведены в большинстве муниципальных образований Самарской области, в том числе в областном центре - Самаре. Масштабные работы пройдут на магистральных улицах - Ново-Садовой, Московском и Волжском шоссе. Здесь предусмотрены не только нанесение разметки, но и изменение схем организации движения, включая запреты на разворот и левый поворот, корректировку скоростного режима до 80 км/ч, а также устройство переходно-скоростных полос.

"Особое внимание в перечне уделено дорогам, ведущим к образовательным учреждениям. Эти работы проводятся в приоритетном порядке и должны быть завершены до 1 сентября, а срок завершения всех работ - октябрь 2026 года", - подчеркнул Александр Востриков.

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Последние комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

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