В Самарской области усилят безопасность дорог возле школ

В Самарской области в 2026 г. будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Самарской области Александр Востриков на пресс-конференции "Дорога в школу: безопасность, инфраструктура и профилактика", посвященной профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Документ разработан областным минтрансом совместно с Госавтоинспекцией на основании статистики дорожно-транспортных происшествий. Реализация утвержденного плана позволит существенно повысить безопасность на дорогах региона и снизить риск дорожно-транспортных происшествий, особенно в зонах повышенного внимания - возле школ и детских учреждений, что соответствует основным целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
В списке мероприятий - модернизация светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений и внедрение технических средств, повышающих видимость дорожной инфраструктуры.
В 2026 г. на региональных дорогах появится 7 новых светофоров Т.7 с яркими светодиодами, а 41 светофор будет доработан устройством звукового сопровождения для пешеходов. Также дополнительно установят порядка 10 километров барьерных ограждений, 6450 световозвращателей типа КД-3 с автономными источниками питания, а также подсветку на 61 светофорной опоре.
Настройки работы более чем 50 светофоров будут приведены в соответствие с новыми ГОСТами. Для пешеходов обустроят восемь "лежачих полицейских" рядом с переходами, установят десять проекционных переходов и десять шериф-балок, которые заставляют водителей снижать скорость. Кроме того, на 21 участке дорог появятся шумовые полосы, а 36 новых знаков будут увеличены в размере и приобретут флуоресцентные подложки, чтобы их было заметно издалека.
Инженерные мероприятия будут проведены в большинстве муниципальных образований Самарской области, в том числе в областном центре - Самаре. Масштабные работы пройдут на магистральных улицах - Ново-Садовой, Московском и Волжском шоссе. Здесь предусмотрены не только нанесение разметки, но и изменение схем организации движения, включая запреты на разворот и левый поворот, корректировку скоростного режима до 80 км/ч, а также устройство переходно-скоростных полос.
"Особое внимание в перечне уделено дорогам, ведущим к образовательным учреждениям. Эти работы проводятся в приоритетном порядке и должны быть завершены до 1 сентября, а срок завершения всех работ - октябрь 2026 года", - подчеркнул Александр Востриков.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???