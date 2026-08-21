Стала известна погода на выходные в Самаре

В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области на ближайшие дни, с 21 по 24 августа.

В пятницу, 21 числа, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +23…+25 °C.

22 числа в регионе прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +22…+27 °C.

В воскресенье, 23 августа, в Самарской области будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит +10…+15 °C, днем столбик термометра поднимется до отметки в +25…+30 °C.

24 августа в регионе по прогнозам синоптиков днем возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем воздух прогреется до +25…+30 °C.