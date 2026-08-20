На перекрестке улиц Урицкого и Аксакова временно ограничат движение

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С 20 по 31 августа будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Урицкого и Григория Аксакова с связи с устранением неисправности на тепловой сети компанией "Т Плюс Самара". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.