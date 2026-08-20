В Самаре образовался 2-часовой трамвайный затор на ул. Советской Армии

В четверг, 20 августа, на ул. Ставропольской в районе пересечения с ул. Советской Армии в сторону "из города" образовалась двухчасовая пробка из трамваев. Очевидцы стали сообщать об инциденте в соцсетях около 18:20, однако в 20:20 ситуация не стабилизировалась.

Причина трамвайного коллапса — ремонт путей. В настоящее время стоит около 10 трамваев. По наблюдению пассажиров, имеются проблемы с диспетчеризацией: часть составов разворачиваются на кольце около Дома печати, а часть едут и встают в затор, растянувшийся до Педуниверситета.

"Отвратительная работа ТТУ. Оплатил три билета, чтобы доехать до Ново-Вокзальной. Кондуктор последнего трамвая заверил, что едут по маршруту. В итоге пришлось идти пешком", — говорит очевидец.