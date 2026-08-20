В Самаре образовался 2-часовой трамвайный затор на ул. Советской Армии

В четверг, 20 августа, на ул. Ставропольской в районе пересечения с ул. Советской Армии в сторону "из города" образовалась двухчасовая пробка из трамваев. Очевидцы стали сообщать об инциденте в соцсетях около 18:20, однако в 20:20 ситуация не стабилизировалась.
Причина трамвайного коллапса — ремонт путей. В настоящее время стоит около 10 трамваев. По наблюдению пассажиров, имеются проблемы с диспетчеризацией: часть составов разворачиваются на кольце около Дома печати, а часть едут и встают в затор, растянувшийся до Педуниверситета.
"Отвратительная работа ТТУ. Оплатил три билета, чтобы доехать до Ново-Вокзальной. Кондуктор последнего трамвая заверил, что едут по маршруту. В итоге пришлось идти пешком", — говорит очевидец.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.