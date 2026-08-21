В районе станции Кротовка временно закроют жд-переезд

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С 22:00 21 августа до 20:00 22 августа Железнодорожный переезд в районе станции Кротовка (село Кротовка) будет закрыт. Это связано с проведением планового ремонта на переезде, сообщает пресс-служба КбшЖД.