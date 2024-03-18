На Волге сотрудник ФСИН наехал на мужчин, уснувших в сугробе

Почти детективную историю пришлось распутывать сотрудникам правоохранительных органов в Самарской области. Изначально, на прошлой неделе, силовикам поступило сообщение, что автомобилист обнаружил между населенными пунктами Новинки и Шелехметь двух мужчин на обочине в плохом состоянии. Сначала у работников правоохранительных структур возникло подозрение, что могло случиться убийство — один из мужчин скончался из-за травм головы. Но дальше события стали восстанавливать детально.

"По предварительным данным, два друга выпивали вместе спиртное дома у одного из них. Затем они решили пойти в гости к третьему товарищу. Шли пешком, в какой-то момент устали, легли будучи пьяными на обочину в сугроб и задремали", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Мимо ехал на машине мужчина с девушкой. По данным источника, водитель работал в системе ФСИН. Было темно, дорога была очищена не самым лучшим образом, в результате водитель задел или наехал на одного из спавших. Владелец авто почувствовал наезд, остановился, вышел и обнаружил лежащих товарищей. Он вызвал скорую и дождался правоохранителей.

"Одного из мужчин спасли от обморожения в состоянии алкогольного опьянения. А вот того, который получил травму головы, спасти не удалось. Известно, что последний два года назад уже получал травму головы — его были бутылкой. И какие-то проблемы могли остаться у него еще после того случая", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель через некоторое время с начала разбирательства признал произошедшее. Полученные первоначальные данные еще уточняются в рамках расследования.