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Преступления Происшествия

В Самаре суд продлил арест Андрею Прямилову

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей экс-министру управления финансами Самарской области Андрею Прямилову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяют п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По версии следствия, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 ноября Октябрьский районный суд продлил Прямилову срок содержания под стражей на три месяца - по 19 февраля. Попытка обжаловать это решение в апелляционной инстанции Самарского областного суда не увенчалась успехом. 5 декабря постановление суда первой инстанции оставили без изменений.

А 18 февраля Октябрьский районный суд вновь продлил срок содержания под стражей Андрею Прямилову - еще на три месяца, то есть до 19 мая.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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