В Самаре суд продлил арест Андрею Прямилову

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей экс-министру управления финансами Самарской области Андрею Прямилову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяют п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По версии следствия, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 ноября Октябрьский районный суд продлил Прямилову срок содержания под стражей на три месяца - по 19 февраля. Попытка обжаловать это решение в апелляционной инстанции Самарского областного суда не увенчалась успехом. 5 декабря постановление суда первой инстанции оставили без изменений.

А 18 февраля Октябрьский районный суд вновь продлил срок содержания под стражей Андрею Прямилову - еще на три месяца, то есть до 19 мая.