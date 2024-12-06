Самарский облсуд согласился с продлением ареста Андрея Прямилова

В четверг, 5 декабря, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда о продлении срока содержания под стражей экс-министру управления финансами Самарской области Андрея Прямилова. Об этом сообщили в районном суде.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяют п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). По версии следствия, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 ноября Прямилову продлили арест на три месяца — по 19 февраля.

Защитник обвиняемого пытался оспорить это решение в апелляционном порядке, но Самарский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.