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Преступления Происшествия

Экс-министр финансов Андрей Прямилов проведет под стражей еще три месяца

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, Октябрьский районный суд Самары принял решение о продлении содержания под стражей экс-министру управления финансами Самарской области Андрею Прямилову. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяют п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий").

Как уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 октября Октябрьский районный суд отправил экс-министра под стражу до 19 ноября. Теперь арест продлили на три месяца — по 19 февраля включительно.

Отметим, недавно Андрей Прямилов вместе с экс-председателем регионального правительства Виктором Кудряшовым, бывшими министрами строительства Николаем Плаксиным, Михаилом Асеевым, а также "иными неустановленными лицами" стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). Это уголовное дело также касается строительства метро в Самаре.

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